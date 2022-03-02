Прекратить войну и вывести войска: Генассамблея ООН проголосовала за историческое решение
2 марта 2022 , 19:14Читати новину українською
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить войну в Украине и вывести войска. "За" проголосовало 141 государство.
Против – всего 5, сообщает 24 канал. Речь идет о России, Беларуси, Сирии, КНДР и Эритрее (африканское государство).
Заметьте Работаем над инициативой по привлечению к ответственности России за агрессию, – Кулеба
Воздержались 35 стран. Среди них – Китай, Индия, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЮАР.
Как голосовали страны / Скриншот 24 канала
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил ранее, что "эта резолюция будет гораздо круче, чем то, что мы имели до этого".
Приоритетные позиции по резолюции
- Признание того факта, что Россия совершила агрессию против Украины.
- Требование к России прекратить огонь.
- Требование к стране-оккупанту вывести свои войска с территории Украины в ее международно-признанных границах.
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