Прекратить войну и вывести войска: Генассамблея ООН проголосовала за историческое решение

Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить войну в Украине и вывести войска. "За" проголосовало 141 государство.

Против – всего 5, сообщает 24 канал. Речь идет о России, Беларуси, Сирии, КНДР и Эритрее (африканское государство).

Заметьте Работаем над инициативой по привлечению к ответственности России за агрессию, – Кулеба

Воздержались 35 стран. Среди них – Китай, Индия, Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, ЮАР.



Как голосовали страны / Скриншот 24 канала

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил ранее, что "эта резолюция будет гораздо круче, чем то, что мы имели до этого".

Приоритетные позиции по резолюции

Признание того факта, что Россия совершила агрессию против Украины.

Требование к России прекратить огонь.

Требование к стране-оккупанту вывести свои войска с территории Украины в ее международно-признанных границах.

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