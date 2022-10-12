Генассамблея ООН осудила аннексию украинских областей: Россию поддержали только 4 страны

Генассамблея ООН поддержала проект резолюции, осуждающей попытку России аннексировать оккупированные территории Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Абсолютное большинство стран поддержало резолюцию – 143 из 193, передает 24 канал. Проголосовавшие против – только 5: Россия, Сирия, Северная Корея, Беларусь и Никарагуа.

Кстати Генассамблея ООН отказала России в тайном голосовании за резолюцию по Украине

Кто воздержался

Воздержались 35 стран. Заметим, что среди них были Китай, Индия и Армения. Не голосовали также ряд стран Африки, Сан-Марино, Пакистан и т.д.



Голосование на Генассамблее ООН / Скриншот из видео