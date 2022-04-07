Генассамблея ООН проголосует за отстранение России от участия в Совете по правам человека

ООН проголосует за отстранение России из Совета по правам человека из-за ее действий в Украине. За это решение Генассамблея может проголосовать уже 7 апреля.

На такой шаг в ООН пойдут через "грубые и систематические нарушения прав человека" после вторжения российских войск на украинскую территорию. Россию отстранят, если за это проголосует большинство – две трети членов Совета с правом голоса.

Ранее Совет Безопасности ООН существует, а безопасности в мире нет, и виновата в этом РФ, – Зеленский

В 2011 году из Совета по правам человека исключили Ливию

Ранее, в 2011 году, из Совета ООН по правам человека исключили Ливию. Причиной стало насилие против протестующих, которое применил режим Каддафи.

На Западе уверены, что голосов, чтобы приостановить работу России, хватит. В проекте документа говорится о "серьезной обеспокоенности кризисом прав человека и гуманитарным кризисом в Украине", это – в контексте сообщений о нарушении прав со стороны России.

Важно сказать России, что мы не позволим вам продолжать действовать настолько безнаказанно и делать вид, что вы уважаете права человека,

– отметила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Россия уже пригрозила результатам голосования

Россия уже предупредила страны, что голосование "за" или содержание будет рассматриваться как "недружественный жест". Мол, это будет иметь последствия для двусторонних связей.

Смотрите в видео – страшные кадры из сожженной и разрушенной Бородянки: