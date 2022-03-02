Генассамблея ООН сегодня примет резолюцию "Агрессия против Украины" – Кулеба
2 марта 2022 , 13:10Читати новину українською
Источник:фейсбук Дмитрия Кулебы
Для Украины 2 марта важный день в дипломатическом плане. Генассамблея ООН примет резолюцию с красноречивым названием "Агрессия против Украины".
Об этом он рассказал в видео. Он отметил, что там есть много важных позиций, три из которых – ключевые.
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Ключевые позиции по резолюции Генассамблеи:
- Признание того факта, что Россия совершила агрессию против Украины.
- Требование к России прекратить огонь.
- Требование вывести свои войска с территории Украины в ее международно-признанных границах.
Эта резолюция будет гораздо круче, чем то, что мы имели до этого. Хотя россияне начнут захлебываться в историях, что эта резолюция – политическая, она ничего не решает, но бумаги все помнят,
– объяснил Кулеба.
Глава МИД выразил уверенность, что текст резолюции будет использован в Международном уголовном суде против России.
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