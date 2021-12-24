Гендерное равенство, извините, – Арестович о военном учете для женщин

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович прокомментировал нововведения, что женщин будут также ставить на военный учет. По его словам, требования должны быть одинаковыми как для мужчин, так и женщин.

Арестович, в частности, отметил, что женщины не будут проходить комиссию в военкоматах. Но они должны стать на учет.

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Женщины именно этого хотели

Советник главы ОПУ подчеркнул, что женщины этого добивались всю дорогу. Вот и добились наконец.

Гендерное равенство, простите. В итоге есть одни и те же требования как к мужчинам, так и к женщинам,

– отметил он.

Арестович добавил, что военный учет еще не означает, что тебя призовут, даже если введут военное положение. Дело в том, что государство хочет знать, какие люди и какие специальности у него есть.

Как пояснил он, в случае военного или чрезвычайного положения в Украине государству необходимо найти людей, которые будут работать по "4,5 тысячам специальностей". Речь, в частности, о делопроизводстве и бухгалтерском учете.

"Большая часть в этом списке – это военные врачи, а врачи все – военно обязаны. Даже студенты – военно обязаны", – утверждает советник главы ОПУ.

Пусть лучше мужчины идут воевать, а женщины становятся бухгалтерами

Поэтому, по его убеждению, лучше по вышеуказанным специальностям призвать женщин, а не мужчин. Ведь "4,5 тысячи мужиков" – это две боевые бригады по численности. Поэтому лучше, чтобы они пошли на фронт.

"Государство пробует разные варианты. Как оно проводит перепись населения, так оно и проводит учет тех людей, которые в случае войны могут выполнять разные специальности", – констатировал Арестович.

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Что известно о военном учете для женщин

17 декабря вступили в силу новые нормы, согласно которым Министерство обороны существенно расширило перечень специальностей и профессий, предусматривающий взятие женщин на военный учет.

Как пояснили в ведомстве, из-за беспокойной ситуации на границе они готовятся к худшему сценарию. Поэтому в случае наступления военных действий женщины смогут быть мобилизованными.

Речь идет о медийщиках и коммуникационщиках всех категорий: журналистках, операторах, пиарницах, издателей, библиотекарей, переводчиц и т.д. А также медиках, аналитиках, финансистках, ученых, менеджеров разного профиля и ветеринарок.

Директора, где работают женщины, должны проконтролировать, чтобы они встали на военный учет.

Правда, в Минобороны заверили: до конца 2022 года не будут наказывать женщин, которые не станут на военный учет. Их работодателям тоже ничего не угрожает.

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