Арестович, зокрема, зауважив, що жінки не будуть комісію проходити комісію у військкоматах. Натомість вони повинні стати на облік.

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Жінки саме цього хотіли

Радник голови ОПУ наголосив, що жінки цього домагалися всю дорогу. Ось і домоглися зрештою.

Гендерна рівність, вибачте. У підсумку маємо одні й ті ж вимоги як до чоловіків, так і до жінок,

– зазначив він.

Арестович додав, що військовий облік ще не означає, що тебе призовуть, навіть коли запровадять воєнний стан. Річ у тім, що держава хоче знати, які люди та яких спеціальностей у неї є.

Як пояснив він, у разі військового чи надзвичайного стану в Україні державі необхідно знайти людей, які працюватимуть за "4,5 тисячами спеціальностей". Мовиться, зокрема, про діловодство та бухгалтерський облік.

"Більша частина в цьому списку – це воєнні лікарі, а лікарі всі – військово зобов’язані. Навіть студенти – військово зобов’язані", – стверджує радник голови ОПУ.

Хай краще чоловіки йдуть воювати, а жінки стають бухгалтерами

Тому, на його переконання, краще на вищезазначені спеціальності призвати жінок, а не чоловіків. Адже "4,5 тисячі мужиків" – це дві бойові бригади за чисельністю. Тому краще, щоб саме вони пішли на фронт.

"Держава пробує різні варіанти. Як вона проводить перепис населення, так вона і проводить облік тих людей, які у разі війни можуть виконувати різні спеціальності", – констатував Арестович.

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