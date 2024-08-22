"Чрезвычайно обеспокоены": гендиректор МАГАТЭ посетит Курскую АЭС и Киев

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Курскую АЭС в ближайшие дни. После этого он совершит визит в Киев.

Гросси ожидает, что в Киеве он сможет поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским по операции ВСУ в Курской области.

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Гросси посетит Курскую АЭС и Киев

В МАГАТЭ "чрезвычайно обеспокоены" боевыми действиями вблизи российской атомной электростанции, поскольку старые советские реакторы не имеют защитного купола.

Они не имеют защитного купола вокруг них, только обычная крыша, что означает, что активная зона реактора достаточно обнажена,

– объяснил Гросси в интервью.

Стоит отметить, что гендиректор МАГАТЭ вспомнил и о ситуации на оккупированной россиянами Запорожской АЭС. По его словам, инспекторы организации "не смогли установить то, кому принадлежат беспилотники", которые атакуют станцию.

Если бы у нас были неопровержимые доказательства, указывающие на источник, мы бы сказали это,

– сказал Гросси.

Он также добавил, что атомная электростанция никогда не должна быть военной целью.

К слову, ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что Кремль внедряет информационную кампанию, которая должна "отбелить" их бездействие в Курской области и стремительное продвижение ВСУ.