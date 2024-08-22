Гроссі очікує, що в Києві він зможе поговорити з президентом України Володимиром Зеленським щодо операції ЗСУ в Курській області.

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Гроссі відвідає Курську АЕС та Київ

У МАГАТЕ "надзвичайно стурбовані" бойовими діями поблизу російської атомної електростанції, оскільки старі радянські реактори не мають захисного купола.

Вони не мають захисного купола навколо них, лише звичайний дах, що означає, що активна зона реактора досить оголена,

– пояснив Гроссі в інтерв'ю.

Варто зазначити, що гендиректор МАГАТЕ згадав і про ситуацію на окупованій росіянами Запорізькій АЕС. За його словами, інспектори організації "не змогли встановити те, кому належать безпілотники", які атакують станцію.

Якби у нас були незаперечні докази, що вказують на джерело, ми б сказали це,

– сказав Гроссі.

Він також додав, що атомна електростанція ніколи не повинна бути військовою ціллю.

До слова, раніше в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що Кремль впроваджує інформаційну кампанію, яка мала б "відбілити" їх бездіяльність у Курській області та стрімке просування ЗСУ.