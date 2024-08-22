Як пише The Times, Путін знову почав нібито неочікувано виходити назустріч натовпу прихильників. Подібний "фокус" російський диктатор застосовував кожного разу, коли йому було потрібно продемонструвати ілюзію прихильності до його персони.

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Путін шукає визнання

Днями, 20 серпня, Путін вперше виїхав за межі Москви після того, як українські війська здійснили зухвалий транскордонний рейд і захопили чималу територію. На відміну від своїх попередників Горбачова і Єльцина, 71-річний колишній офіцер КДБ ніколи не змішувався з простими людьми без потреби.

Старіючий російський лідер ставав дедалі більш відлюдькуватим ще до того, як пандемія підштовхнула його до самоізоляції, яку він майже ніколи не порушував, навіть під час бойових дій в Україні. Його ніде не було видно на лінії фронту в Україні у 2022 році або, в міру розвитку війни, на південному заході Росії після того, як він почав піддаватися українським атакам,

– йдеться у матеріалі.

The Times нагадало, що під час заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина у червні 2023 року, коли здійснювався так званий "похід на Москву", Путін приголомшив усіх публічною прогулянкою у віддаленому кавказькому регіоні на півдні Росії.

Цієї весни Путін, демонструючи подібну публічну взаємодію, зупинив свій кортеж посеред невеликого містечка Торжок на північний захід від Москви. Тоді був стратегічно розміщений натовп прихильників, відокремлений бар'єрами, але готовий привітати. Хоча всього за чотири дні до цього озброєні терористи штурмували концертний зал у "Крокус Сіті Холл", внаслідок якого загинуло 145 осіб.

Путін так і не відвідав місце події, не зустрівся з тими, хто вижив, і сім'ями загиблих. Дивним є й те, що наступ ЗСУ не викликав особливої реакції з боку Путіна, хоча це перше вторгнення іноземних військ на російську територію з часів Другої світової війни. Диктатор навіть називає ці події просто "ситуацією".

Російський лідер не зробив жодного звернення до нації й не відвідав обласний центр Курськ, переповнену росіянами, які майже за одну ніч стали біженцями у власній країні. Але найпевнішою ознакою стало те, що у вівторок ввечері він вирішив заскочити на Кавказ, повертаючись з Азербайджану,

– додає видання.

Путін також відвідав матерів жертв облоги школи в Беслані у 2004 році. Це сталося вперше за 20 років. І так само як і після двох попередніх катастроф, Путін зупинив свій кортеж, цього разу посеред міста Владикавказ, і пішов до сусіднього парку, де підбігла група підлітків, що розмовляли телефоном, для фото.