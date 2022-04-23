Гендиректор МАГАТЭ с рядом экспертов посетит Чернобыльскую АЭС на следующей неделе

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси возглавит комиссию, которая приедет на Чернобыльскую атомную электростанцию. Основная цель их визита – активизировать помощь по предотвращению опасности ядерной аварии.

Поездка состоится на следующей неделе, в частности 26 апреля. Это стало возможным после того, как российские оккупанты 31 марта покинули АЭС.

Обратите внимание Спустя более месяца после потери: государственный атомный регулятор установил прямую связь с ЧАЭС

Гендиректор МАГАТЭ приедет на ЧАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси возглавит экспертную миссию на украинскую Чернобыльскую атомную электростанцию (АЭС) на следующей неделе, чтобы активизировать предоставление помощи по предотвращению опасности ядерной аварии в период текущего конфликта в стране,

– говорится в сообщении.

Известно, что специалисты МАГАТЭ привезут на станцию необходимое оборудование и проведут радиологические и другие исследования местности.

"Присутствие МАГАТЭ в Чернобыле будет иметь исключительное значение для нашей деятельности по поддержке Украины, поскольку она стремится восстановить регуляторный контроль над станцией и обеспечить ее безопасную работу", – заявил Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ пояснил, что через несколько недель состоятся их дополнительные миссии в Чернобыль и другие ядерные объекты в Украине. Кстати, в марте Гросси приезжал в Южноукраинскую АЭС.

К слову, оккупанты захватили ЧАЭС в первый день полномасштабного нападения России на Украину, то есть 24 февраля. Враги запрещали ротацию персонала, а сами копали окопы в наиболее загрязненном радиацией "Рыжем лесу". Получив дозу облучения, оккупанты поехали лечиться.

Смотрите также – оккупанты убегают из Чернобыля в Гомель в Центр радиационной медицины: видео