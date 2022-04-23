Поїздка відбудеться наступного тижня, зокрема 26 квітня. Це стало можливим після того, як російські окупанти 31 березня покинули АЕС.

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Гендиректор МАГАТЕ приїде на ЧАЕС

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі очолить експертну місію на українську Чорнобильську атомну електростанцію (АЕС) наступного тижня, щоб активізувати надання допомоги щодо запобігання небезпеці ядерної аварії в період поточного конфлікту в країні,

– мовиться у повідомленні.

Відомо, що фахівці МАГАТЕ привезуть на станцію потрібне обладнання та проведуть радіологічні та інші обстеження місцевості.

"Присутність МАГАТЕ в Чорнобилі матиме виняткове значення для нашої діяльності з підтримки України, оскільки вона прагне відновити регуляторний контроль над станцією та забезпечити її безпечну роботу", – заявив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ пояснив, що за декілька тижнів відбудуться їхні додаткові місії до Чорнобиля та інших ядерних об'єктів в Україні. До речі, у березні Гроссі приїздив у Південноукраїнську АЕС.

До речі, окупанти захопили ЧАЕС у перший день повномасштабного нападу Росії на Україну, тобто 24 лютого. Вороги забороняли ротацію персоналу, а самі копали окопи у найбільш забрудненому радіацією "Рудому лісі". Отримавши дозу опромінення, окупанти поїхали лікуватись.

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