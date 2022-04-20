Це трапилось тільки 20 квітня. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

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ЧАЕС відновила зв'язок з державним атомним регулятором

Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), що сьогодні (мовиться про 20 квітня – 24 канал) прямий зв'язок між національним регулятором і Чорнобильською атомною електростанцією (АЕС) відновлено більше ніж через місяць після того, як цей зв'язок був втрачений, коли об'єкт контролювали російські сили,

– сказав гендиректор МЕГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Він привітав відновлення зв'язку між ЧАЕС та Державною інспекцією ядерного регулювання України. Також пригадав, що зв'язок втратився 10 березня. Після цього регулятор отримував інформацію про ситуацію на Чорнобильській АЕС через старше керівництво станції.

У МЕГАТЕ повідомили, що Гроссі планує очолити місію експертів МАГАТЕ, яка планує відвідати ЧАЕС.

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Ба більше, у Міжнародному агентстві з атомної енергії повідомили, що вони досі не отримують даних через дистанційну передачу від своїх систем моніторингу, встановлених на ЧАЕС. Проте повідомили, що отримують їх з інших атомних електростанцій в Україні.

Варто згадати, що окупанти ж захопили Чорнобильська атомну електростанцію ще 24 лютого та покинули її тільки 31 березня.

А ще вони рили окопи у "Рудому лісі", який найбільше уражений радіацією в зоні Чорнобиля. Після звільнення ЧАЕС вороги поїхали у Центр радіаційної медицини у білоруському Гомелі.

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