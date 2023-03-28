Контракты с россиянами: директора предприятия в Кировоградской области подозревают в госизмене
Источник:Кировоградская областная прокуратура
В Кировоградской области гендиректору предприятия сообщили о подозрении в госизмене. По всей вероятности, он помогал россиянам от 24 февраля.
Подозревают директора "ЗАО "Фабрика диаграммных бумаг". У следствия есть доказательства, что он помогал государству-агрессору.
Кстати говоря На Кировоградщине предательница наводила окупантов на важные военные объекты: ей грозит тюрьма
Контракты на миллионы
С самого начала полномасштабного вторжения России мужчина возглавлял предприятие, занимавшееся изготовлением диаграммных бумаг. Их эксклюзивно применяли на спецоборудовании в военной, оборонной, атомной и медицинской областях страны-агрессора.
Более того, главным акционером и бенефициаром этого предприятия является резидент России. Компания заключила миллионные контракты с предприятиями, входящими в военно-оборонный комплекс России.
Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Кировоградской области.
Предатель из Кировоградщины
В Кировоградской области в марте был еще один неприятный случай. Правоохранители задержали предательницу, разведывающую локации предприятий украинского оборонпрома.
Так, жительница Александрийского района собирала актуальную информацию о местоположениях объектов военной и критической инфраструктуры. Эти данные она собиралась передать мессенджером через "связные", входящие в состав оккупационных группировок на восточном фронте. оккупанты же планировали ракетные удары по инфраструктуре.
Теперь злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.