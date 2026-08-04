Генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что это – комплексная программа, ведь к созданию этой системы привлечены не только украинские производители, разработчики и конструкторы. Он подчеркнул, что сегодня актуальна не только защита неба Украины, но и создание системы совместной европейской защиты.

Разрабатывается модель совместной защиты

Маломуж отметил, что украинская сторона создает именно "корпус" ракеты. Однако на данный момент стоит вопрос о двигателе, который могут предоставить западные партнеры. Также система наведения, система интеллектуального обеспечения, ударные модели наблюдения, оптика и прочее – зона ответственности союзников Украины.

Обратите внимание! Одной из ключевых составляющих системы Freya станут антибаллистические ракеты FP-7.x.

"В настоящее время ведутся переговоры. Это эффективная совместная работа. Мы производим первые образцы, которые запускаются уже в серию не только для Украины, но и для стран Европы, членов НАТО, потому что отрабатывается модель совместной защиты. Сегодня мы защищаем небо Украины, но и создаем систему совместной защиты", – пояснил генерал армии.

Речь идет, по его словам, о дальнем наблюдении совместно с Европейским Союзом и НАТО уже в этот период войны, о системе формирования многослойной защиты наряду с определением траекторий и нанесением ударов.

Разрабатывается линейка средств, которые будут обеспечивать все системы защиты как на территории Украины в боевом формате, так и на территории Европы – в целях упреждения. То есть первый фронт – это Украина, а первый эшелон – это как раз удары этими средствами. Это могут быть различные модели: против баллистических ракет, против крылатых ракет, против дронов разных типов, в частности, реактивных, которые сегодня враг производит с использованием искусственного интеллекта. Противодействовать им могут наши модели с применением ИИ,

– подчеркнул бывший руководитель Службы внешней разведки.

Еще одна важная составляющая, по его мнению, – разработка ракет, способных наносить упреждающие удары по территории России и оккупированным территориям, где расположены средства запуска и поражения.

"Это направление должно быть приоритетным, потому что это перспектива ослабления как потенциала России, так и конкретных ударов по территории Украины и, в частности, по людям. А мы должны защитить прежде всего людей. Это высшая ценность", – уверен он.

Генерал армии оценил возможности системы Freya: смотрите видео

Поэтому, как считает генерал армии, эта система должна обеспечивать приоритетные направления: удары по территории России в период войны, формирование антиударных систем нескольких эшелонов как на территории Украины, так и на границах Европейского Союза с Россией.

А также формирование в перспективе глобального космического проекта, который будет обеспечивать общую защиту, наподобие глобального купола, который обеспечивал бы обнаружение любых целей, запусков и даже подготовку и нейтрализацию на подлетах,

– отметил Николай Маломуж.

Это, по мнению генерала армии, станет важным фактором как для Украины, так и для любой страны Европейского Союза. Это важно на фоне сегодняшних событий, когда Россия осуществляет, например, залеты и падения беспилотников, ракет в странах Балтии, Польше, Румынии. Поэтому этот сегмент, как отметил он, также будет защищен от возможного падения средств как на территории Украины, так и в странах Европы.

Напомним, что компания Fire Point анонсировала проект Freya, который разрабатывается совместно Украиной и европейскими странами и призван стать общеевропейским противобаллистическим щитом. Как отметил Владимир Зеленский, Freya создается не для того, чтобы заменить уже существующие системы. Она должна дополнить украинскую оборону и создать "надежный щит над всей Европой".