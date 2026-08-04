Генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що це – комплексна програма, адже до створення цієї системи залучені не тільки українські виробники, розробники, конструктори. Він наголосив, що сьогодні актуальним є захист неба України, але й створення системи спільного європейського захисту.

Відпрацьовується модель спільного захисту

Маломуж відзначив, що українська сторона створює саме "тіло" ракети. Проте наразі стоїть питання щодо двигуна, який можуть забезпечити західні партнери. Також система наведення, система інтелектуального забезпечення, ударні моделі спостереження, оптика та інше – зона відповідальності союзників України.

Зверніть увагу! Однією з ключових складників системи Freya стануть антибалістичні ракети FP-7.x.

"Наразі тривають переговори. Це ефективна спільна робота. Ми виробляємо перші зразки, які запускаються вже в лінійку не тільки для України, але й для країн Європи, членів НАТО, тому що відпрацьовується модель спільного захисту. Сьогодні захищаємо небо України, але і створюємо систему спільного захисту", – пояснив генерал армії.

Йдеться, за його словами, про дальнє спостереження разом з Європейським Союзом і НАТО вже у цей період війни, про систему формування багатошарового захисту поряд із визначенням траєкторій, завданням ударів.

Розробляється лінійка засобів, які будуть забезпечувати всі системи захисту як на території України в бойовому форматі, так і на території Європи – на упередження. Тобто перший фронт – це Україна, і перший ешелон – це якраз удари цими засобами. Це можуть бути різні моделі: проти балістики, проти крилатих ракет, проти дронів різних типів, зокрема, реактивних, які сьогодні ворог виробляє зі штучним інтелектом. Протидіяти їм можуть наші моделі із застосуванням ШІ,

– підкреслив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Ще одна важлива складова, на його думку, – розробка ракет, які можуть завдавати удари на упередження по території Росії, окупованих територіях, де розташовуються засоби пуску і ураження.

"Цей напрямок має бути пріоритетним, тому що це перспектива знецінення як потенціалу Росії, так і конкретних ударів по території України і, зокрема, по людях. А ми маємо захистити передусім людей. Це найвища цінність", – впевнений він.

Генерал армії оцінив можливості системи Freya: дивіться відео

Тому, як вважає генерал армії, ця система має забезпечувати пріоритетні напрямки: удари по території Росії у період війни, формування антиударних систем декількох ешелонів і на території України, і на кордонах Європейського Союзу з Росією.

І також формування на перспективу глобального космічного проєкту, який формуватиме загальний захист, на кшталт глобального купола, який би забезпечував виявлення будь-яких цілей, пусків і навіть ще підготовку і нейтралізацію на підльотах,

– зауважив Микола Маломуж.

Це, на думку генерала армії, стане важливий чинником як для України, так і для будь-якої країни Європейського Союзу. Це важливо на тлі сьогоднішніх ситуацій, коли Росія здійснює, наприклад, зальоти і падіння безпілотників, ракет у країнах Балтії, Польщі, Румунії. Тому цей сегмент також, як відзначив він, буде захищений від можливого падіння засобів як на території України, так і країн Європи.

Нагадаємо, що компанія Fire Point анонсувала проєкт Freya, який розробляється спільно Україною та європейськими країнами, і він має бути загальноєвропейським протибалістичним щитом. Як зазначив Володимир Зеленський, Freya створюється не для того, щоб замінити вже існуючі системи. Вона має доповнити українську оборону і створити "надійний щит над усією Європою".