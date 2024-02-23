Генерал Уэсли Кларк выразил сомнения, что США во время “четвертой, фазы войны”, которая наступает, поступят так, как это было на Ближнем Востоке в 1973-м. Тогда был принят закон о помощи и США фактически вывезли часть собственных сил из Германии и переправили их в Израиль.

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Война находится в опасной фазе

Он отметил, что если бы США относились к Украине таким образом и действительно перераспределили силы, то могли бы стабилизировать ситуацию на украинском фронте.

Сегодня есть возможность дать украинцам шанс, предоставив правильное дополнительное оборудование и вооружение, прорваться через российские линии где-то в течение 12-14 месяцев. Это может быть Донецк. Это может быть Крым,

– объяснил генерал.

По его словам, нельзя ожидать, что украинцы смогут бороться без преимущества в воздухе. Ким этого, Кларк отметил, что нужно признать, что "эта война сейчас находится на очень опасной стадии".

Соответственно, если этот законопроект не будет принят, украинские силы не будут такими, как мы их представляем себе.

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