Генерал Веслі Кларк висловив сумніви, що США під час "четвертої, фази війни", яка настає, вчинять так, як це було на Близькому Сході 1973-го. Тоді був прийнятий закон про допомогу і США фактично вивезли частину власних сил з Німеччини і переправили їх до Ізраїлю.
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Війна перебуває у небезпечній фазі
Він наголосив, що якби США ставилися до України таким чином і справді перерозподілили сили, то могли б стабілізувати ситуацію на українському фронті.
Сьогодні є можливість дати українцям шанс, надавши правильне додаткове обладнання та озброєння, прорватися через російські лінії десь протягом 12-14 місяців. Це може бути Донецьк. Це може бути Крим,
– пояснив генерал.
За його словами, не можна очікувати, що українці зможуть боротися без переваги у повітрі. Кім цього, Кларк зазначив, що потрібно визнати, що "ця війна зараз перебуває на дуже небезпечній стадії".
Відповідно, якщо цей законопроєкт не буде прийнятий, українські сили не будуть такими, як ми їх уявляємо собі.
Годжес оцінив "досягнення" Росії
- Колишній американський генерал Бен Годжес розкритикував дії російської армії. Це сталося вже після того, як вони змусили українських військових відійти від своїх позицій у районі Авдіївки.
- Екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес жорстко оцінив так звані "досягнення" російських військових в Україні. Він наголосив, що "їхній флот – відстій, повітряні сили – відстій, і вони втратили пів мільйона солдатів".
- Попри те, що в Україні точаться запеклі бої, Годжес вважає, що навколо цієї боротьби забагато негативу.