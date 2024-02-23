Генерал Веслі Кларк висловив сумніви, що США під час "четвертої, фази війни", яка настає, вчинять так, як це було на Близькому Сході 1973-го. Тоді був прийнятий закон про допомогу і США фактично вивезли частину власних сил з Німеччини і переправили їх до Ізраїлю.

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Війна перебуває у небезпечній фазі

Він наголосив, що якби США ставилися до України таким чином і справді перерозподілили сили, то могли б стабілізувати ситуацію на українському фронті.

Сьогодні є можливість дати українцям шанс, надавши правильне додаткове обладнання та озброєння, прорватися через російські лінії десь протягом 12-14 місяців. Це може бути Донецьк. Це може бути Крим,

– пояснив генерал.

За його словами, не можна очікувати, що українці зможуть боротися без переваги у повітрі. Кім цього, Кларк зазначив, що потрібно визнати, що "ця війна зараз перебуває на дуже небезпечній стадії".

Відповідно, якщо цей законопроєкт не буде прийнятий, українські сили не будуть такими, як ми їх уявляємо собі.

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