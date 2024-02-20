Колишній американський генерал Бен Ходжес розкритикував дії російської армії. Це сталося вже після того, як вони змусили українських військових відійти від своїх позицій у районі Авдіївки.

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Росія перебуває на шляху до втрати пів мільйона бійців

Екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес жорстко оцінив так звані "досягнення" російських військових в Україні. Він наголосив, що "їхній флот – відстій, повітряні сили – відстій, і вони втратили пів мільйона солдатів".

У статті не вказано, звідки у Годжеса інформація про кількість втрат росіян у живій силі.

У січні 2024 року у Міноборони Великої Британії заявили, що Росія може втратити до пів мільйона солдат до кінця року.

Попри те, що в Україні точаться запеклі бої, Годжес вважає, що навколо цієї боротьби забагато негативу.

Втрати ворога на 20 лютого

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1230 російських загарбників. Станом на ранок 20 лютого Росія вже втратила в повномасштабній війні проти України 404 950 солдатів.

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