Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что теперь будет с генералом Галушкиным?

В январе генерала и бывшего начальника оперативно-тактической группировки "Харьков" Юрия Галушкина во второй раз взяли под стражу, после того, как он вышел под залог. Сначала военный был одним из подозреваемых по делу о бездействии, из-за которого россияне в мае 2024 года захватили Липецкую общину Харьковской области. За Галушкина внесли залог 5 миллионов гривен, но тогда же задержали повторно якобы за то, что он не правильно оценил потенциал врага и обстановку, а также способствовал самовольному оставлению поля боя бойцами 125 отдельной бригады ТрО.

Судьи избрали генералу меру пресечения в виде домашнего ареста. Но Печерский суд решил не продлевать его после завершения срока. Так 23 июля с Юрия Галушкина должны снять электронный браслет.

Во время одного из первых судебных заседаний Галушкин обратился к президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что хотел бы вернуться в армию для службы обычным рядовым солдатом. Он аргументировал это тем, что он может принести пользу на фронте, а выполнение воинского долга поможет ему "сохранить свою честь".

Напомним, вместе с Юрием Галушкиным в деле о захвате российской армией части Харьковщины фигурируют также экс-командир 125 бригады ТрО Артур Горбенко и бывший командир 415 отдельного стрелкового батальона Илья Лапин.