Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Бездіяльність під час захоплення частини Харківщини: відомі імена затриманих генералів

Що тепер буде з генералом Галушкіним?

У січні генерала та колишнього начальника оперативно-тактичного угрупування "Харків" Юрія Галушкіна вдруге взяли під варту, після того, як він вийшов під заставу. Спочатку військовий був одним з підозрюваних у справі про бездіяльність, через яку росіяни у травні 2024 року захопили Липецьку громаду Харківської області. За Галушкіна внесли заставу 5 мільйонів гривень, але тоді ж затримали повторно нібито за те, що він не правильно оцінив потенціал ворога та обстановку, а також сприяв самовільному залишенню поля бою бійцями 125 окремої бригади ТрО.

Судді обрали генералу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Але Печерський суд вирішив не продовжувати його після завершення терміну. Так 23 липня з Юрія Галушкіна мають зняти електронний браслет.

Під час одного з перших судових засідань Галушкін звернувся до президента Володимира Зеленського та заявив, що хотів би повернутися до війська для служби звичайним рядовим солдатом. Він аргументував це тим, що він може принести користь на фронті, а виконання військового обов'язку допоможе йому "зберегти свою честь".

Нагадаємо, разом з Юрієм Галушкіним у справі про захоплення російською армією частини Харківщини фігурують також екскомандир 125 бригади ТрО Артур Горбенко та колишній командир 415 окремого стрілецького батальйону Ілля Лапін.