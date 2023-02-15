Поставщик "Лад" и надежда матерей десантников: благодаря кому ВДВ России уничтожили в Украине

Так исторически сложилось, что во время любой войны каждый из ее участников создает героев и распространяет информацию об их подвигах. Понятно, что российско-украинский конфликт не стал исключением. Однако если нашему командованию не нужно придумывать небылицы, ведь наши защитники совершают множество героических поступков каждый день, то россияне подобным похвастаться не могут.

Настоящими же русскими "героями" являются такие, как генерал-лейтенант Анатолий Концевой, командовавший подразделениями российской элиты во время вторжения в Киевскую область. Благодаря Концевому погибли около 20 тысяч оккупантов.

Смотрите также На прошлой неделе ВСУ ликвидировали рекордное количество оккупантов

По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, Кремлю приходится героизировать участников так называемой "СВО" для поддержки массовой истерии в России, однако делают они это крайне неуклюже и нелепо. Информацию о гибели каждого "Ваньки" в украинских степях пропагандисты подают только в контексте "в полном окружении убил ножом 90 наемников НАТО и уничтожил танк, запихнув ему в дуло ногу".

Москва создает героев из отпущенных из колоний убийц и педофилов, наркоманов и алкоголиков, но при этом забывает многих людей, чей вклад в "улучшение" жизни на болотах на самом деле можно считать крайне существенным.

Какая война, такие и герои

Сотрудники российских псевдоСМИ постоянно рассказывают своему населению о том, как "мобилизованные пачками уничтожают Abrams" или об улучшении экономической ситуации в стране благодаря вдовам, которые неожиданно разбогатели из-за получения гробовых выплат, но никогда не указывают людей, из-за которых десятки тысяч жен и матерей получили себе новые "Лады", хотя именно эти личности и являются в определенной степени двигателем российской экономики.

Речь идет в первую очередь о генералах, ежедневно бездумно отправляющих российских солдат на смерть, предоставляя целым семьям возможность рассчитаться с кредитами и поесть щи с мясом. Эти люди не просто годами обеспечивали свои семьи, разворовывая армию, но и дали простым женщинам из глубинки надежду хотя бы увидеть настоящую шубу. При этом, что самое ценное, в России как в "стране возможностей" такие командующие есть не только в обычных мотопехотных подразделениях, но и в отрядах специального назначения. Например, в воздушно-десантных войсках ВС России есть "замечательный" заместитель командующего Анатолий Концевой.



Генерал-лейтенант Концевой – поставщик "пушечного мяса" на передовую / Фото росСМИ

Именно благодаря ему половина семей десантников получила новые машины, но в Кремле о таком экономическом чуде почему-то молчат, предпочитая героизацию каких-то кадыровцев или вагнеровцев. Казалось бы, какая страна, такие и герои, но о тех, кто занимался планированием полномасштабной войны против Украины, кто отправлял солдат в лобовые атаки, должен знать каждый осиротевший российский ребенок. Генерал-лейтенант Концевой приложился к счастливому будущему тысяч детишек, матери которых теперь могут возить их в школы на модной машине. Он отвечал за подготовку целой плеяды российских десантников, руководя Рязанским высшим воздушно-десантным командным училищем имени Маргелова.

Осваивая миллионы, которые Москва выделяла на подготовку своих ВДВ, за 5 лет работы, генерал значительно снизил количество выпускников этого вуза, сделал так, чтобы десантники за несколько лет обучения имели опыт вождения спецтехники на уровне не более 20 часов, а также внедрил подготовку "очень нужных" войскам священников. Словом, разваливал реальные возможности элиты российской армии, как только мог. Это вполне понятно, что уже во время полномасштабного вторжения в Украину именно благодаря Концевому Россия имела достаточно ограниченное количество реально обученных спецназовцев.

К теме Путин дальше закапывает себя: ISW о колоссальных потерях под Угледаром и неготовности к наступлению

Один из организаторов массовой гибели вагнеровцев в Сирии

Если же оценивать работу в сфере снабжения гробовыми семей российских военных и наемников, то можно с уверенностью говорить, что присоединился к ней генерал-лейтенант еще на этапе войны в Сирии. Он занимал должность командира контингента воздушно-десантных войск, которые Путин перебросил для участия в войне в поддержку Асада. Поскольку в этой стране кадровые российские захватчики действовали вместе с группой "Вагнера", нельзя забывать о вкладе Концевого в судьбу семей пригожинских ордынцев. Так, по данным украинских спецслужб, во многом благодаря ему американские войска полностью раздолбали две батальонно-тактические группы уволенных из ВС России задним числом наемников. Тогда, как известно, представители Пентагона связывались с минобороны России и информировали их об опасном приближении к контролируемому сирийско-курдскими демократическими силами объекту, но благодаря Концевому получили ответ "нас там нет". После этого феерического и короткого сражения Пригожину пришлось выплачивать немалые суммы семьям погибших боевиков.

Окружал Киев и снабдил машинами почти 20 тысяч россиянок

Впрочем, настоящая звезда генерал-лейтенанта взошла именно в 2022 году, когда российские десантники отправились захватывать Киев за 3 дня.

Именно Анатолий Концевой командовал подразделениями российской элиты, которую Кремль направил на захват украинской столицы.

В подчинении заместителя командира ВДВ были:

38 гвардейская бригада управления воздушно-десантных войск;

76 гвардейская десантно-штурмовая дивизия воздушно-десантных войск;

98 гвардейская воздушно-десантная дивизия воздушно-десантных войск;

106 гвардейская воздушно-десантная дивизия воздушно-десантных войск;

31 отдельная гвардейская десанто-штурмовая бригада воздушнодесантных войск из России;

45 отдельная бригада специального назначения воздушнодесантных войск из РФ;

155 отдельная гвардейская бригада морской пехоты;

14 отдельная бригада специального назначения главного разведывательного управления генерального штаба с РФ;

16 отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ.

Общее количество личного состава всех этих подразделений – 35 тысяч человек. Они, по замыслу кремлевского фюрера, должны были окружить украинскую столицу и взять в плен или уничтожить все военно-политическое руководство нашего государства.

Однако благодаря мужеству Сил обороны Украины эпопея под названием "Киев за 3 дня" превратилась для российских десантников в путь в ад, а для их семей – в стартап к безбедной жизни.

Через месяц боевых действий в Беларусь с Киевщины вернулись менее 20 тысяч спецназовцев, а львиная доля из них не могла продолжать службу по состоянию здоровья. Именно так Концевой превратился в настоящего краша для многих российских женщин, которые из-за замалчивания его вклада в 40% потерь со стороны ВДВ оккупантов могли бы никогда не узнать имя своего героя.

Впрочем, поскольку шайка фанерных генералов из минобороны России не разбрасывается настоящими специалистами, генерал-лейтенанта никак не наказали за то, что воздушно-десантные войска провалили свою задачу. Его отправили заниматься пополнением и подготовкой войск ВДВ для дальнейшего забрасывания позиций украинских войск "пушечным мясом".