Консультант Залужного назвал условия и время, когда Украина может начать контрнаступление

То, что ВСУ пойдут в контрнаступление и отвоюют утраченные территории, не заставляет сомневаться никого. Однако вопрос в том – когда это произойдет и при каком условии.

На этот вопрос попытался ответить главный консультант главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного – генерал-майор Виктор Назаров рассказал, когда начнется украинское контрнаступление.

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На вопрос, когда начнется наступление ВСУ с целью возвращения большего количества территорий, Назаров ответил, что перед контрнаступлением необходимо содержательно подготовиться и дождаться помощи, которую нам пообещали партнеры.

Когда танки, которые нам обещали, придут в Украину; когда будут обучены экипажи и подготовлены кадры; когда получим достаточное количество боеприпасов,

– объяснил главный консультант Залужного.

По его словам, современная война – это не просто о технологиях, а прежде всего логистика.

"Каждый генерал должен обращать внимание на свои резервы. Только тогда, когда вопрос логистики будет решен, наступление начнется", – подчеркнул Назаров.

Ранее секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, военнослужащий Роман Костенко, перед контрнаступлением ВСУ важно, в первую очередь, остановить наступление врага на Восточном направлении. Сейчас оккупанты превосходят наших воинов в количестве и технике. После уничтожения наступательного потенциала России ВСУ смогут создать условия для своего дальнейшего наступления.

Напомним, что российский оппозиционный политик и публицист Андрей Пионтковский сказал, что президент России Владимир Путин делает все возможные шаги, чтобы отсрочить момент своего поражения.