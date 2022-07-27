Генерал Марченко вернулся в Николаев: Ким озвучил его задачу

Генерал-майор Вооруженных Сил Украины Дмитрий Марченко вернулся в Николаев. До апреля он руководил обороной города. Теперь он будет выполнять расширенные задачи.

По словам начальника областной военной администрации Виталия Кима, Марченко прибыл в Николаев для усиления взаимодействия ВСУ и ОВА. Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга в Украинском медиацентре.

Важно Как российские войска готовятся удерживать Юг от контрнаступления ВСУ

Кроме того, Марченко должен координировать и усиливать работу партизан на временно оккупированных территориях, в том числе в Херсонской области.

Больше рассказывать не буду, но есть у него задачи, которые он будет выполнять на территории Николаевской и Херсонской областей,

– сказал Виталий Ким.

Что говорит Марченко о войне

Дмитрий Марченко руководил обороной Николаева с 25 февраля по начало апреля.

В конце июня генерал-майор Дмитрий Марченко говорил, что сейчас останавливать войну ни в коем случае нельзя. Вооруженные Силы Украины набрали темп и обладают огромным желанием. Если бы в ВСУ было достаточно техники, то они выгнали бы оккупантов из Крыма.

Генерал-майор рассказал, что с временно оккупированными территориями поддерживают тесную связь. В Херсоне, отметил Марченко, есть люди, которые "спрятали оружие и ждут сигнала". По мнению военного, освобождать Херсонскую область будут сразу с двух сторон.

Никто не собирается сдавать, и никто не собирается их оставлять. Если у кого пробегают мысли, а давайте на этом остановим войну – нет, это наша страна, это наши земли!

– подчеркнул Марченко.

Правда, в Херсонской области украинская армия действительно потеряла время и это позволило россиянам закрепиться. Сейчас там работают слаженные подразделения ВСУ, наносящие удары по необходимым точкам.

ВСУ идут в контрнаступление: оккупант начал плакать, что "попал в ад" – смотрите видео