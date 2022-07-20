Украина еще не потеряла Донбасс, – генерал Милли

Генерал армии США Марк Милли уверен, что Украина не потеряла Донбасс. россияне за 90 дней достигли на Востоке мизерного прогресса.

Милли отметил, что потерь много с обеих сторон. Однако россияне столкнулись с препятствиями на фронте и в тылу.

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Донбасс потерян? Нет, еще не потерян,

– подчеркнул генерал.

США дадут Украине больше HIMARS

Кроме того, Милли заявил, что США будут продолжать поддерживать Украину до победы.

Штаты уже передали Украине 12 артиллерийских систем HIMARS. В общей сложности их количество будет превышать 20. Он также добавил, что около 200 украинских военнослужащих уже прошли обучение для использования РСЗО.

По словам генерала, оружие доставляется из США в течение 48 часов после решения Байдена. На передовую его везут после двухнедельного обучения.

Что происходит на Донбассе

На Донбассе идут самые активные бои. В частности, 20 июля россияне нанесли ракетно-авиационные удары вблизи Краматорска и Славянска. Они также пытались штурмовать Григоровку и Спорное. Однако понесли потери и отошли.

Кроме того, захватчики мечтают захватить Бахмут и территорию Углегорской ТЭС. Украинские бойцы крепко держат оборону и отбивают штурмы противника.

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