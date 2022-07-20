Міллі відзначив, що втрат багато з обох сторін. Однак росіяни зіткнулись з перешкодами на фронті та в тилу.

Важливо Україна вже отримала 12 із понад 20 HIMARS: скільки бійців пройшли навчання

Донбас втрачено? Ні, ще не втрачено,

– наголосив генерал.

США дадуть Україні більше HIMARS

Крім того, Міллі заявив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну до перемоги.

Штати вже передали Україні 12 артилерійських систем HIMARS. Загалом їх кількість перевищуватиме 20. Він також додав, що близько 200 українських військовослужбовців уже пройшли навчання для використання РСЗВ.

За словами генерала, зброя доставляється зі США протягом 48 годин після рішення Байдена. На передову її везуть після двотижневого навчання.

Що відбувається на Донбасі

На Донбасі йдуть найактивніші бої. Зокрема, 20 липня росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів поблизу Краматорська та Слов’янська. Вони також намагались штурмувати Григорівку та Спірне. Однак зазнали втрат та відійшли.

Крім того, загарбники мріють захопити Бахмут та територію Вуглегірської ТЕС. Українські бійці міцно тримають оборону та відбивають штурми противника.

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