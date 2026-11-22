Поражение Керченского моста существенно ослабило способность российской армии обеспечивать свои подразделения на юге Украины. Вывод сооружения из строя стал серьезным военно-политическим ударом лично по Владимиру Путину.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Игорь Романенко. По его словам, последствия вывода переправы из строя необходимо оценивать комплексно: от военных и экономических до морально-психологических и сакральных для Кремля.

Сакральный статус и разрушение логистики

Военный аспект заключается в значительном снижении потенциала логистического снабжения частей российской оккупационной армии на южном фронте. Экономический удар напрямую влияет на обеспечение полуострова, где вся инфраструктура привязана к оккупационным войскам. Романенко также напомнил, что после оккупации Крыма туда незаконно прибыли более миллиона граждан России, а сам мост и пребывание россиян являются абсолютно нелегитимными.

Эксперт подчеркнул, что прекращение функционирования объекта нанесло ощутимый военно-политический удар диктатору, который лично пиарился на его строительстве.

Мы видим, что Путину был нанесен принципиальный ляпас, имеющий значение и на перспективу. Можно вспомнить пропагандистские репортажи о его строительстве и открытии, когда Путин лично ехал по мосту на автомобиле и по железной дороге. Остановка функционирования моста произошла принципиально – мы к этому шли довольно долго, это четвертая попытка, и она является этапной. Возможно, это еще не конец, нужно и в дальнейшем поддерживать именно нерабочее состояние сооружения,

– отметил Игорь Романенко.

Игорь Романенко о приостановке работы Керченского моста: видео

Почему массированные обстрелы не являются местью

Военный эксперт предостерег от восприятия российских массированных ударов по Киеву и другим городам как "возмездия" за мост, ведь вражеская пропаганда пытается навязать обществу именно такую версию. Он подчеркнул, что Россия осуществляла бы воздушные атаки в любом случае, поскольку у Москвы есть четкий план дальнейшей эскалации, абсолютно не связанный с действиями украинских сил на мосту.

Ранее обозреватель объяснял, что из-за разрушения мостовой арки российские суда оказались в безвыходном положении в море.