Игорь Романенко заявил, что предлагаемые Западом гарантии безопасности напоминают Будапештский меморандум. Союзники не будут принимать непосредственного участия в войне, ограничившись лишь поставками оружия и финансовой поддержкой.

Об этом генерал-лейтенант в отставке и основатель фонда "Закроем небо Украины" рассказал в эфире 24 Канала.

Что на самом деле дает 5-я статья НАТО

По его словам, на данный момент реалистичный сценарий поддержки со стороны партнеров сводится исключительно к предоставлению материальной помощи. Он отметил, что рассчитывать на прибытие иностранных контингентов не стоит.

На мой взгляд, на данный момент скорее всего можно говорить о том, что в какой-то момент они поддержат нас вооружением, техникой и, возможно, средствами. То есть более мощный вариант, чем есть сейчас. Все остальное, что нам хотят дать, – это а-ля Будапешт номер два,

– подчеркнул Игорь Романенко.

Эксперт обратил внимание на реальное содержание 5-й статьи Вашингтонского договора НАТО. Она не гарантирует автоматического ввода войск, а спектр возможной реакции варьируется от выражения "глубокой озабоченности" до практических действий. Более того, для многих европейских государств настоящим щитом безопасности сегодня служит не столько Альянс, сколько вооруженное сопротивление Сил обороны Украины.

Романенко также провел историческую параллель с событиями Второй мировой войны. У Польши тогда были подписанные договоры и гарантии безопасности с Великобританией и Францией, однако это не уберегло ее от нападения агрессора. Работать над документами необходимо, но надеяться на чудо не следует.

Генерал Романенко о завершении войны: видео

"Главное – о себе любимом": эгоизм Трампа

Комментируя сообщения СМИ о намерениях Дональда Трампа согласовать шаги по завершению войны до начала января, Романенко назвал такую поспешность эгоистичной.

Это его эгоистичный подход. Мы же помним: он обещал за сутки, за месяц, потом за год остановить войну. Но это все пустые слова. Его не очень интересует, на каких условиях остановится эта война. Главное – о себе любимом,

– отметил генерал-лейтенант.

Он пояснил, что после января полномочия Трампа будет контролировать Конгресс. Если переговорный процесс затянется, демократы смогут перехватить инициативу, что разрушит образ "победы", который пытается сформировать республиканец.

Ранее политический консультант Глеб Остапенко отмечал, что стремление команды Трампа достичь договоренностей до января обусловлено внутренним графиком США и изменением расклада сил в Конгрессе.