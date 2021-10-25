Генерал ВСУ объяснил, почему в Крыму в 2014 году было так много силовиков-предателей
Источник:"Апостроф"
Когда Россия в 2014 году оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, немало украинских силовиков перешли на сторону врага и предали свою страну. Генерал-майор ВСУ объяснил, почему их было так много.
Все произошло из-за недостаточной идеологической подготовки в Украине. Такое мнение высказал начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, генерал-майор Игорь "Сумрак" Гордийчук.
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О влиянии со стороны России
Военный убежден, что за патриотизм в Вооруженных силах Украины можно не переживать. Мол, они больше были готовы выполнять задачи. Зато в отношении Министерства внутренних дел и Службы безопасности у него есть опасения. "Не уверен, решатся ли они (на измену – 24 канал), но чтобы не получилось второго Крыма", – предостерег он.
Но, например, судебная система на 80% руководствуется Московией. Правопохоронная – не охранная, а именно правопохоронная – на 50%,
– отметил Гордийчук.
"Сумрак" объяснил, что не имеет замечаний относительно новых молодых кадров, но старым - не доверял бы. Боевой генерал отметил, что соответствующей проверкой должны заниматься компетентные органы. Однако лично его позиция - не брать таких на службу.
Что известно про Игоря Гордийчука
Источник: "Википедия"
- 48-летний офицер Главного командного центра Генерального штаба Украины, Герой Украины. Участник войны на востоке Украины. Родился в селе Зализница на Ровненщине.
- На Донбассе возглавлял отряд спецназначения, который выполнял задачи глубинной разведки в тылу противника. Командовал операцией по взятию под контроль стратегической высоты Саур-могилы.
- Получил тяжелое ранение головы во время выхода из Иловайска 29 августа. В течение длительного времени проходил реабилитацию в США.