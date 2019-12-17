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      Дмитрий Марченко вышел под залог: что известно об украинском генерале

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      Генерал Дмитрий Марченко / 24 канал

      Генерал-майора Дмитрия Марченко, которого суд взял под стражу 11 ноября по делу о закупках бракованных бронежилетов, был освобожден под залог. Что известно о генерале и его причастности к скандальному делу – в материале 24 канала.

      Печерский райсуд Киева взял Марченко под стражу 11 ноября с возможностью выхода под залог в 76 миллионов гривен. В Минобороны такое решение суда считали слишком суровым и удивлялись, почему суд не учел предложение нескольких нардепов и героев Украины о взятии Марченко на поруки. В конце концов, размер залога уменьшили с 76 до 20 миллионов гривен.

      Важно Дело о некачественных бронежилетах: генерала Марченко отпустили под залог

      Дмитрий Марченко - украинский военный, генерал-майор Вооруженных сил Украины. Родился 25 февраля 1978 года в городе Вознесенск Николаевской области в ​​семье военных.


      Дмитрий Марченко / Фото: пресс-служба Минобороны

      После школы мечтал поступить в военный институт, но дважды провалил вступительные экзамены, поэтому в ряды украинской армии попал через срочную службу в армии. В 1996 году Марченко пошел служить в инженерно-саперный полк, который дислоцировался в Бахчисарае. Там получил сержантское звание. Потом - отучился в Институте Сухопутных войск.

      Больше о боевом генерале: Дело бракованных бронежилетов: почему активисты протестуют против задержания Марченко

      В 79-той отдельной аэромобильной бригаде в Николаеве. Туда он попал после выпуска из института по распределению. В составе этого подразделения участвовал в боевых действиях, которые развязала Россия в 2014 году.

      1 марта 2014 года подразделение выдвинулось в сторону Красноперекопска, готовясь к входу в Крым. Тогда Марченко на собственном автомобиле под видом таксиста поехал в разведку в район Перекопского вала и Джанкойского аэродрома. При въезде на территорию полуострова зафиксировал небольшое скопление бандформирований численностью около 10 человек. Сначала, основываясь на этих данных, планировалось выдвижение бригады в направлении Джанкоя. Но уже на обратном пути в свое подразделение Марченко зафиксировал большое скопление российских войск, в связи с чем операция была отменена.


      Защитники Донецкого аэропорта и "оберег киборгов" - игрушка "Кузя" / Фото из открытых источников

      Участвовал в боях на Донбассе. В октябре 2014 года участвовал в обороне Донецкого аэропорта. В декабре того же года был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

      В сентябре 2015 года Марченко назначили на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Его управление отвечало за переход армии на стандарты НАТО в вещевом и продовольственном обеспечении, разработку новых образцов, создание технических условий и контроль за производством и качеством продукции, закупаемой для ВСУ.

      Потому что Марченко и четырех его подчиненных (которым также избрали меры) подозревают в причастности к закупке некачественных бронежилетов для ВСУ по завышенной цене.

      В конце июня стало известно, что ГБР совместно с ГПУ провело около 40 обысков в помещениях должностных лиц Минобороны. Тогда правоохранители расследовали дела о закупке 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам, а также 20 тысяч бронежилетов, значительная часть которых не соответствует заявленным характеристикам.

      По словам главы ГБР Романа Трубы, три из пяти бронежилетов простреливались. В итоге ГБР изъяло 11 тысяч таких бронежилетов. Речь идет о бронежилетах "Корсар" м3с первого класса защиты. ГБР установило, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 миллионов гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными. Общая стоимость ущерба составила 61 миллион гривен.

      Смотрите также видео, как Минобороны испытывает бронежилеты:

      В начале ноября в ГБР отчитались о первых результатах расследования этого дела. Следствие установило, что к закупке некачественных бронежилетов причастны пять должностных лиц Минобороны, всем им объявили подозрение.

      Сам Марченко настаивает на своей невиновности. Летом 2019 года он обвинил ГБР в фабрикации аудиозаписей прослушки в этом деле. Отвечая на вопрос об экспертизе некачественных бронежилетов, проведенной ГБР, Марченко сказал, что не видел и не знает, какие именно бронежилеты проверялись следователями, из какой партии, как проверяли, с какого расстояния стреляли, каким боеприпасом и тому подобное.

      Интересно: Дело бронежилетов Марченко: что об этом известно

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Статьи Публикации Решение суда Печерский суд Киева Міністерство оборони України Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
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