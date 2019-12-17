Дело о некачественных бронежилетах: генерала Марченко отпустили под залог
Подозреваемый в деле о закупке некачественных бронежилетов для ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 миллионов гривен. Деньги для залога собрали более 3 тысяч активистов и семья Петра и Марины Порошенко.
Печерский райсуд Киева 11 ноября взял под стражу Марченко в деле о закупке некачественных бронежилетов для армии по завышенной цене. А Киевский апелляционный суд определил как альтернативу содержанию под стражей залог 20 миллионов гривен. Деньги на заставку удалось собрать, поэтому 17 декабря Печерский райсуд Киева выпустил Марченко из СИЗО.
Что известно о Дмитрии Марченко?
Военнослужащий ВСУ с позывным "Марчелло". Кавалер ордена Богдана Хмельницкого. В составе родной 79-й бригады принимал участие в попытке противодействия оккупации Крыма и боевых действиях на Донбассе, в том числе – в боях за Донецкий аэропорт.
С сентября 2015 года – начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Журналисты и волонтеры называли Марченко одним из двигателей реформ в секторе материального обеспечения ВСУ. В частности, одно из наиболее публично освещенных достижений Марченко – введение реформированной системы питания в армии.
Что известно о деле по закупке некачественных бронежилетов
- Марченко и 4 его подчиненных подозревают в причастности к закупке в компании "Темп-3000" некачественных бронежилетов "Корсар" М3с 1-го класса защиты для ВСУ по завышенной цене.
- По версии следствия, в начале 2019 года Минобороны закупило 7 тысяч некачественных бронежилетов (простреливались) за 176 миллионов гривен.
- Общая стоимость убытков составила 61 миллион гривен.
- ГБР изъяло 11 тысяч таких бронежилетов.
- Директор ГБР Роман Труба утверждает, что Марченко знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, и те не отвечают техническим требованиям. Кроме того, военный знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводили баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний.
К теме: Что скрывает ГБР по делу о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
Что говорит сам Марченко
- Марченко настаивает на своей невиновности.
- Летом 2019 года Марченко обвинил ГБР в фабрикации аудиозаписей прослушки в этом деле.
- Отвечая на вопрос об экспертизе некачественных бронежилетов, проведенной ГБР, Марченко сказал, что не видел и не знает, какие именно бронежилеты проверялись следователями, из какой партии, как проверяли, с какого расстояния стреляли, каким боеприпасом и тому подобное.
Заметим, что управление, которое возглавляет Марченко, отвечает не за закупки, а за технические стандарты. Оно должно "осуществлять контроль за качеством", принимая выводы официальных экспертиз и испытаний. Это управление только проверяет качество продукции по тем документам, которые ему передают. Само оно непосредственно не проводит ни испытаний, ни экспертиз.