Дело о некачественных бронежилетах: генерала Марченко отпустили под залог

Подозреваемый в деле о закупке некачественных бронежилетов для ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 миллионов гривен. Деньги для залога собрали более 3 тысяч активистов и семья Петра и Марины Порошенко.

Печерский райсуд Киева 11 ноября взял под стражу Марченко в деле о закупке некачественных бронежилетов для армии по завышенной цене. А Киевский апелляционный суд определил как альтернативу содержанию под стражей залог 20 миллионов гривен. Деньги на заставку удалось собрать, поэтому 17 декабря Печерский райсуд Киева выпустил Марченко из СИЗО.

Что известно о Дмитрии Марченко?

Военнослужащий ВСУ с позывным "Марчелло". Кавалер ордена Богдана Хмельницкого. В составе родной 79-й бригады принимал участие в попытке противодействия оккупации Крыма и боевых действиях на Донбассе, в том числе – в боях за Донецкий аэропорт.



С сентября 2015 года – начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Журналисты и волонтеры называли Марченко одним из двигателей реформ в секторе материального обеспечения ВСУ. В частности, одно из наиболее публично освещенных достижений Марченко – введение реформированной системы питания в армии.

Что известно о деле по закупке некачественных бронежилетов

Марченко и 4 его подчиненных подозревают в причастности к закупке в компании "Темп-3000" некачественных бронежилетов "Корсар" М3с 1-го класса защиты для ВСУ по завышенной цене.

По версии следствия, в начале 2019 года Минобороны закупило 7 тысяч некачественных бронежилетов (простреливались) за 176 миллионов гривен.

(простреливались) за 176 миллионов гривен. Общая стоимость убытков составила 61 миллион гривен.

ГБР изъяло 11 тысяч таких бронежилетов.

Директор ГБР Роман Труба утверждает, что Марченко знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, и те не отвечают техническим требованиям. Кроме того, военный знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводили баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний.

К теме: Что скрывает ГБР по делу о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом

Что говорит сам Марченко

Марченко настаивает на своей невиновности.

Летом 2019 года Марченко обвинил ГБР в фабрикации аудиозаписей прослушки в этом деле.

Отвечая на вопрос об экспертизе некачественных бронежилетов, проведенной ГБР, Марченко сказал, что не видел и не знает, какие именно бронежилеты проверялись следователями, из какой партии, как проверяли, с какого расстояния стреляли, каким боеприпасом и тому подобное.

Заметим, что управление, которое возглавляет Марченко, отвечает не за закупки, а за технические стандарты. Оно должно "осуществлять контроль за качеством", принимая выводы официальных экспертиз и испытаний. Это управление только проверяет качество продукции по тем документам, которые ему передают. Само оно непосредственно не проводит ни испытаний, ни экспертиз.