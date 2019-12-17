18:52
17 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вазелин для политиков РФ. Новый космический провал
      Вєсті Кремля
      21:36, 16 декабря
      Вести.UA: наследство Дубинского от Януковича. Новый секс-скандал в Раде
      Вєсті.UA
      19:21, 16 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      Дело о некачественных бронежилетах: генерала Марченко отпустили под залог

      41 Читати новину українською
      Суд отпустил Дмитрия Марченко под залог / news.liga.net

      Подозреваемый в деле о закупке некачественных бронежилетов для ВСУ генерал-майор Дмитрий Марченко вышел из СИЗО под залог в 20 миллионов гривен. Деньги для залога собрали более 3 тысяч активистов и семья Петра и Марины Порошенко.

      Печерский райсуд Киева 11 ноября взял под стражу Марченко в деле о закупке некачественных бронежилетов для армии по завышенной цене. А Киевский апелляционный суд определил как альтернативу содержанию под стражей залог 20 миллионов гривен. Деньги на заставку удалось собрать, поэтому 17 декабря Печерский райсуд Киева выпустил Марченко из СИЗО.

      Что известно о Дмитрии Марченко?
      Военнослужащий ВСУ с позывным "Марчелло". Кавалер ордена Богдана Хмельницкого. В составе родной 79-й бригады принимал участие в попытке противодействия оккупации Крыма и боевых действиях на Донбассе, в том числе – в боях за Донецкий аэропорт.

      С сентября 2015 года – начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Журналисты и волонтеры называли Марченко одним из двигателей реформ в секторе материального обеспечения ВСУ. В частности, одно из наиболее публично освещенных достижений Марченко – введение реформированной системы питания в армии.

      Что известно о деле по закупке некачественных бронежилетов

      • Марченко и 4 его подчиненных подозревают в причастности к закупке в компании "Темп-3000" некачественных бронежилетов "Корсар" М3с 1-го класса защиты для ВСУ по завышенной цене.
      • По версии следствия, в начале 2019 года Минобороны закупило 7 тысяч некачественных бронежилетов (простреливались) за 176 миллионов гривен.
      • Общая стоимость убытков составила 61 миллион гривен.
      • ГБР изъяло 11 тысяч таких бронежилетов.
      • Директор ГБР Роман Труба утверждает, что Марченко знал, что бронежилеты имеют необработанные пластины, и те не отвечают техническим требованиям. Кроме того, военный знал, что в части бронежилетов есть пластины, по которым не проводили баллистические испытания, а на часть партии нет протоколов лабораторных испытаний.

      К теме: Что скрывает ГБР по делу о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом

      Что говорит сам Марченко

      • Марченко настаивает на своей невиновности.
      • Летом 2019 года Марченко обвинил ГБР в фабрикации аудиозаписей прослушки в этом деле.
      • Отвечая на вопрос об экспертизе некачественных бронежилетов, проведенной ГБР, Марченко сказал, что не видел и не знает, какие именно бронежилеты проверялись следователями, из какой партии, как проверяли, с какого расстояния стреляли, каким боеприпасом и тому подобное.

      Заметим, что управление, которое возглавляет Марченко, отвечает не за закупки, а за технические стандарты. Оно должно "осуществлять контроль за качеством", принимая выводы официальных экспертиз и испытаний. Это управление только проверяет качество продукции по тем документам, которые ему передают. Само оно непосредственно не проводит ни испытаний, ни экспертиз.

      День святого Николая: самые интересные традиции в Украине и мире
      сегодня
      45186
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Деньги Міністерство оборони України СІЗО Печерский суд Киева Расследования
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:21 Топ-должностных лиц 2019: самые громкие назначения Зеленского
      Інна Жолобович 28
      сегодня , 17:02 Путин и Папа Римский: кто становился "Человеком года" TIME до Греты Тунберг
      Світлана Попова 85
      сегодня , 18:30 Как выбрать качественный камин и не ошибиться с выбором: простые советы
      17
      сегодня , 17:00 Україна в центрі американського торнадо
      Блог Соцмережі 463
      сегодня , 16:40 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Ринате Ахметове
      Світлана Попова 4172
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук