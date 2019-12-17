Справа про неякісні бронежилети: генерала Марченка відпустили під заставу

Підозрюваний у справі про закупівлю неякісних бронежилетів для ЗСУ генерал-майор Дмитро Марченко вийшов із СІЗО під заставу у 20 мільйонів гривень. Гроші для застави зібрали більше 3 тисяч активістів та родина Петра і Марини Порошенків.

Печерський райсуд Києва 11 листопада взяв під варту Марченка у справі про закупівлю неякісних бронежилетів для армії за завищеною ціною. А Київський апеляційний суд визначив як альтернативу триманню під вартою заставу 20 мільйонів гривень. Гроші на заставу вдалося зібрати, тож 17 грудня Печерський райсуд Києва випустив Маршенка з СІЗО.

Дізнайтеся все про справу закупівлі бронежилетів для армії

Що відомо про Дмитра Марченка? Військовослужбовець ЗСУ із псевдо "Марчелло". Кавалер ордена Богдана Хмельницького. У складі рідної 79-ї бригади брав участь у спробі протидії окупації Криму та бойових діях на Донбасі, в тому числі – у боях за Донецький аеропорт.



З вересня 2015 року – начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Журналісти та волонтери називали Марченка одним із двигунів реформ у секторі матеріального забезпечення ЗСУ. Зокрема, одне із найбільш публічно висвітлених досягнень Марченка – введення реформованої системи харчування в армії.

Що відомо про справу щодо закупівлі неякісних бронежилетів

Марченка та 4 його підлеглих підозрюють у причетності до закупівлі у компанії "Темп-3000" неякісних бронежилетів "Корсар" М3с 1-го класу захисту для ЗСУ за завищеною ціною.

За версією слідства, на початку 2019 року Міноборони закупило 7 тисяч неякісних бронежилетів (прострілювалися) за 176 мільйонів гривень.

(прострілювалися) за 176 мільйонів гривень. Загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень .

. ДБР вилучило 11 тисяч таких бронежилетів.

Директор ДБР Роман Труба стверджує, що Марченко знав, що бронежилети мають необроблені пластини, і ті не відповідають технічним вимогам. Крім того, військовий знав, що у частині бронежилетів є пластини, щодо яких не проводили балістичні випробування, а на частину партії немає протоколів лабораторних випробувань.

До теми: Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом

Що каже сам Марченко

Марченко наполягає на своїй невинуватості.

Влітку 2019 року Марченко звинуватив ДБР у фабрикації аудіозаписів прослушки у цій справі.

Відповідаючи на питання щодо експертизи неякісних бронежилетів, проведеної ДБР, Марченко сказав, що не бачив і не знає, які саме бронежилети перевірялися слідчими, з якої партії, як перевіряли, з якої відстані стріляли, яким боєприпасом тощо.

Зауважимо, що управління, яке очолює Марченко, відповідає не за закупівлі, а за технічні стандарти. Воно має "здійснювати контроль за якістю", приймаючи висновки офіційних експертиз і випробувань. Це управління лише перевіряє якість продукції по тих документах, які йому передають. Саме воно не проводить ані випробувань, ані експертиз.