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      Справа про неякісні бронежилети: генерала Марченка відпустили під заставу

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      Суд відпустив Дмитра Марченка під заставу / news.liga.net

      Підозрюваний у справі про закупівлю неякісних бронежилетів для ЗСУ генерал-майор Дмитро Марченко вийшов із СІЗО під заставу у 20 мільйонів гривень. Гроші для застави зібрали більше 3 тисяч активістів та родина Петра і Марини Порошенків.

      Печерський райсуд Києва 11 листопада взяв під варту Марченка у справі про закупівлю неякісних бронежилетів для армії за завищеною ціною. А Київський апеляційний суд визначив як альтернативу триманню під вартою заставу 20 мільйонів гривень. Гроші на заставу вдалося зібрати, тож 17 грудня Печерський райсуд Києва випустив Маршенка з СІЗО.

      Дізнайтеся все про справу закупівлі бронежилетів для армії

      Що відомо про Дмитра Марченка? Військовослужбовець ЗСУ із псевдо "Марчелло". Кавалер ордена Богдана Хмельницького. У складі рідної 79-ї бригади брав участь у спробі протидії окупації Криму та бойових діях на Донбасі, в тому числі – у боях за Донецький аеропорт.

      З вересня 2015 року – начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Журналісти та волонтери називали Марченка одним із двигунів реформ у секторі матеріального забезпечення ЗСУ. Зокрема, одне із найбільш публічно висвітлених досягнень Марченка – введення реформованої системи харчування в армії.

      Що відомо про справу щодо закупівлі неякісних бронежилетів

      • Марченка та 4 його підлеглих підозрюють у причетності до закупівлі у компанії "Темп-3000" неякісних бронежилетів "Корсар" М3с 1-го класу захисту для ЗСУ за завищеною ціною.
      • За версією слідства, на початку 2019 року Міноборони закупило 7 тисяч неякісних бронежилетів (прострілювалися) за 176 мільйонів гривень.
      • Загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень.
      • ДБР вилучило 11 тисяч таких бронежилетів.
      • Директор ДБР Роман Труба стверджує, що Марченко знав, що бронежилети мають необроблені пластини, і ті не відповідають технічним вимогам. Крім того, військовий знав, що у частині бронежилетів є пластини, щодо яких не проводили балістичні випробування, а на частину партії немає протоколів лабораторних випробувань.

      До теми: Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом

      Що каже сам Марченко

      • Марченко наполягає на своїй невинуватості.
      • Влітку 2019 року Марченко звинуватив ДБР у фабрикації аудіозаписів прослушки у цій справі.
      • Відповідаючи на питання щодо експертизи неякісних бронежилетів, проведеної ДБР, Марченко сказав, що не бачив і не знає, які саме бронежилети перевірялися слідчими, з якої партії, як перевіряли, з якої відстані стріляли, яким боєприпасом тощо.

      Зауважимо, що управління, яке очолює Марченко, відповідає не за закупівлі, а за технічні стандарти. Воно має "здійснювати контроль за якістю", приймаючи висновки офіційних експертиз і випробувань. Це управління лише перевіряє якість продукції по тих документах, які йому передають. Саме воно не проводить ані випробувань, ані експертиз.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Розслідування Печерський суд Києва СІЗО Міністерство оборони України Гроші Збройні сили України
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