Порошенко вніс частину застави за генерала Марченка у справі про неякісні бронежилети

П’ятий президент, чинний нардеп Петро Порошенко вніс заставу за генерал-майора Дмитра Марченка – підозрюваного у справі про закупівлі бракованих бронежилетів.

Печерський райсуд Києва 11 листопада взяв під варту генерал-майора Дмитра Марченка через закупівлю неякісних бронежилетів для армії. А Київський апеляційний суд визначив як альтернативу тримання під вартою заставу 20 мільйонів гривень.

Справа бронежилетів Марченка: що про це відомо

У пресслужбі партії Порошенка "Європейська солідарність" повідомили, що більше 3 тисяч активістів за 3 дні зібрали більше мільйона гривень. Решту внесла родина Порошенків.

П’ятий президент відзначив, що марафон зі збору грошей розпочали 3 дні тому, оскільки Марченко відмовлявся виходити з СІЗО, допоки за ґратами перебували його підлеглі.

Якщо доведуть невинуватість Марченка, Порошенко пообіцяв витратити заставні гроші на підтримку армії.

Що відомо про Дмитра Марченка? Військовослужбовець ЗСУ із псевдо "Марчелло". Кавалер ордена Богдана Хмельницького. У складі рідної 79-ї бригади брав участь у спробі протидії окупації Криму та бойових діях на Донбасі, в тому числі – у боях за Донецький аеропорт.



З вересня 2015 року – начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. Журналісти та волонтери називали Марченка одним із двигунів реформ у секторі матеріального забезпечення ЗСУ. Зокрема, одне із найбільш публічно висвітлених досягнень Марченка – введення реформованої системи харчування в армії.

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Що відомо про справу щодо закупівлі неякісних бронежилетів

Марченка та 4 його підлеглих підозрюють у причетності до закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар" М3с 1-го класу захисту для ЗСУ за завищеною ціною. За версією слідства, на початку 2019 року Міноборони закупило 7 тисяч неякісних бронежилетів (прострілювалися) вартістю 176 мільйонів гривень. За підрахунками ДБР, загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень.

ДБР вилучило 11 тисяч таких бронежилетів. Директор ДБР Роман Труба стверджує, що Марченко знав, що бронежилети мають необроблені пластини, і ті не відповідають технічним вимогам. Крім того, військовий знав, що у частині бронежилетів є пластини, щодо яких не проводили балістичні випробування, а на частину партії немає протоколів лабораторних випробувань.

Що каже сам Марченко

Марченко наполягає на своїй невинуватості. Влітку 2019 року він звинуватив ДБР у фабрикації аудіозаписів прослушки у цій справі. Відповідаючи на питання щодо експертизи неякісних бронежилетів, проведеної ДБР, Марченко сказав, що не бачив і не знає, які саме бронежилети перевірялися слідчими, з якої партії, як перевіряли, з якої відстані стріляли, яким боєприпасом тощо.

Чи є провина Марченка і його підлеглих у покупці неякісних бронежилетів

Навряд. По-перше, управління, яке очолює Марченко, відповідає не за закупівлі, а за технічні стандарти. Відповідно до положення про це управління, воно закупівлями не займається, хоча має "здійснювати контроль за якістю", приймаючи висновки офіційних експертиз і випробувань. Це управління лише перевіряє якість продукції по тих документах, які йому передають. Саме воно не проводить ані випробувань, ані експертиз.

Саме через це, компанія-виробник бронежилетів "Темп-3000" мала можливість дурити Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, спекулюючи із даними у протоколах випробувань. Виявити це у межах існуючої процедури було неможливо.