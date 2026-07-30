"Генеральный штаб ВСУ готовит ряд системных изменений, которые позволят, в частности, более точно оценивать обстановку на первой линии фронта, более оперативно реагировать на ее изменения и обеспечивать бригадам больше возможностей для эффективного противодействия российской штурмовой активности", – написал Зеленский.