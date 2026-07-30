Про це йдеться у дописі Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський?

Генеральний штаб ЗСУ готує ряд системних змін. Вони, за словами президента, дозволять, серед іншого, чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту, більш оперативно реагувати на її зміни та забезпечувати більше можливостей для бригад ефективно реагувати на російську штурмову активність.

Дякую всім підрозділам, які реально тримають позиції України та не дозволяють армії окупанта досягати тих цілей, які визначило для неї російське політичне керівництво. Слава Україні!

– написав Зеленський.