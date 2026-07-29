Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук та Міноборони.

Що відомо про заступників Хмари?

У Міноборони зазначали, що нові призначення мають посилити роботу відомства за напрямами міжнародної співпраці та розвитку людського капіталу.

Як зазначив Євген Хмара, Сергій Боєв відповідатиме за міжнародний напрям:

співпраця з ЄС, НАТО та іншими партнерами,

залучення міжнародної допомоги, фінансування, постачання озброєння,

розвиток спільних проєктів і українського оборонно-промислового комплексу.

Довідково. Сергій Боєв – український державний діяч.



Працював у JPMorgan Chase, Credit Suisse, Boston Consulting Group Ukraine, "Укргазвидобуванні" та "Нафтогазі".



У 2023 став заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості з питань європейської інтеграції, а з 2024 – працював у Міноборони.

Любов Галан займатиметься розвитком і збереженням людського капіталу Сил оборони. Зокрема, вона відповідатиме за:

комплектування війська,

кар'єрне зростання військовослужбовців, їхній соціальний захист,

підготовку особового складу,

охорону здоров'я та вдосконалення нормативної бази щодо прав і обов'язків військових.

Довідково. Любов Галан – правозахисниця та волонтерка. У 2020 – 2022 працювала в Київській школі економіки та громадській організації "Схід SOS", а також консультувала Всесвітню організацію охорони здоров'я.



Після початку повномасштабної агресії Росії стала співзасновницею благодійної організації Frontline.Care, яка допомагає українському війську.



У 2023 році разом із Масі Найємом заснувала та очолила правозахисний центр "Принцип", який підтримує військових і ветеранів та захищає їхні права.

До слова, після зміни керівництва Міноборони з'явилися припущення, що разом із новим міністром можуть змінитися й підходи до закупівлі озброєння.

Але секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів 24 Каналу, що за час роботи Михайла Федорова жодних законодавчих змін у сфері оборонних закупівель не відбулося. Водночас він додав, що оцінювати роботу Євгена Хмари наразі ще зарано.