Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів 24 Каналу, що за час роботи Михайла Федорова жодних законодавчих змін у сфері оборонних закупівель не відбулося. Водночас він пояснив, чому оцінювати роботу нового міністра Євгена Хмари наразі ще зарано.

Чи змінилися закупівлі у Міноборони

Роман Костенко зазначив, що оцінює роботу державних органів не за заявами чи чутками, а за документами. За його словами, хоч Федоров і міг працювати над реформуванням закупівель і публічно говорив про відповідні плани, але жодних нормативних змін не було.

Ніякі постанови щодо закупівель я не бачив, щоб були змінені. Якщо хтось закуповував за старими принципами, то так і продовжує закуповувати. Тому говорити, що щось змінилося, я б не став,

– наголосив він.

Що ж стосується роботи нового виконувача обов'язків міністра оборони Євгена Хмари, то, на думку Костенка, робити висновки ще зарано. Комітет поки не проводив із ним зустрічей, а сам посадовець лише починає вивчати роботу міністерства та знайомитися з усіма напрямками його діяльності.

Нардеп про ситуацію в Міністерстві оборони: відео

За що буде відповідати Хмара

Костенко наголосив, що Міністерство оборони не можна зводити лише до питань дронів чи забезпечення війська. Воно формує державну оборонну політику та координує роботу багатьох органів влади.

Перед новим керівником стоїть широкий спектр завдань: розвиток оборонно-промислового комплексу, удосконалення системи закупівель, соціальне забезпечення військових, міжнародна співпраця та координація всіх державних структур, які залучені до оборони країни.

Міністр оборони – це не міністр Збройних сил. Це міністр оборони всієї держави. Він має координувати роботу всіх органів, які забезпечують оборону країни. Це стратегічно колосальні завдання, і точно не можна фокусуватися лише на одному напрямку,

– додав нардеп.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України офіційно затвердив розпорядження про призначення Євгенія Хмари тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони з 20 липня. Перед цим посадовця призначили заступником керівника оборонного відомства. Володимир Зеленський зазначив, що бойовий досвід ексголови Центру спецоперацій "Альфа" СБУ посилить далекобійні можливості та внутрішній контроль у Силах оборони.