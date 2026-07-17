Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Генеральный штаб опроверг заявления о репрессиях в отношении военных за участие в протестах из-за Федорова
17 июля, 21:14
2
Обновлено - 21:38, 17 июля

Генеральный штаб опроверг заявления о репрессиях в отношении военных за участие в протестах из-за Федорова

Даниил Жоров

В сети появилась информация о том, что командиры некоторых подразделений запрещают военнослужащим участвовать в публичных выступлениях. В Вооруженных силах заявили, что такие данные не соответствуют действительности.

Об этом Генштаб сообщил в своих социальных сетях.

Что сказали в Генштабе? 

Вооруженные Силы Украины заявили, что в своей деятельности руководствуются нормативно-правовыми актами. Они отметили, что в вопросах взаимодействия со СМИ они руководствуются основными нормативными документами, такими как: 

  • приказ Министерства обороны Украины от 20.12.2023 № 763 "О дополнительных мерах по выполнению задач государственной информационной политики в сфере обороны в особый период и в условиях чрезвычайного или военного положения";
  • приказ Главнокомандующего ВСУ от 03.03.2022 года № 73 "Об организации взаимодействия между Вооруженными Силами Украины, другими составляющими сил обороны и представителями СМИ на время действия правового режима военного положения". 

Заявления о существовании каких-либо распорядительных документов Главнокомандующего или Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, которые якобы запрещают военнослужащим публичные выступления, интервью и заявления, не соответствуют действительности, 
– заявили в Генштабе. 

Там добавили, что в случае необходимости, чтобы обеспечить выполнение приказов, в войска направляются распоряжения или поручения. Они должны уточнять отдельные аспекты коммуникационной деятельности. 

В ВСУ подчеркнули, что одно из последних распоряжений касалось исключительно распространения информации в СМИ об изменениях в районах боевых действий. 

В Генштабе добавили, что речь идет прежде всего об информационной безопасности. Запрета военнослужащим на взаимодействие со СМИ, публичные выступления, интервью или заявления в распоряжении не было.

 

 

Связанные темы:

Вооруженные Силы Украины
Генштаб
Новости Украины