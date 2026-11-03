Сбито почти 5 тысяч беспилотников: Генштаб раскрыл масштабы дроновых атак России в октябре

В течение октября 2026 года российская армия запустила по Украине 6473 ударных беспилотника различных модификаций. Силы обороны сбили 4859 вражеских аппаратов, отражая ежедневные комбинированные удары.

Подробности сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о масштабах вражеских обстрелов Украины?

Российские войска применяли аппараты типов "Шахед-131/136" и реактивные "Шахед-238", известные в российской кодификации как серия "Герань".

Основной целью врага оставались попытки истощить систему противовоздушной обороны, нанести удары по критической инфраструктуре и запугать гражданское население.

Для отражения воздушных атак украинское командование задействовало истребительную и армейскую авиацию, зенитные ракетные подразделения, подразделения радиоэлектронной борьбы, операторов беспилотных систем и мобильные огневые группы.

Результативность перехвата различных модификаций

Показатели сбиваемости существенно различаются в зависимости от характеристик вражеских беспилотников. Эффективность противодействия реактивным дронам составила 66%, тогда как обычные модификации защитники неба обезвреживали на уровне 89%.

Военные отмечают, что достичь таких результатов удалось несмотря на постоянные тактические уловки противника. Оккупанты регулярно меняли маршруты и высоту полетов, запускали дроны-имитаторы и сочетали беспилотники с ракетными ударами.

Несмотря на высокую точность обороны, даже успешная работа подразделений не устраняет угрозу полностью. Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги из-за падения обломков и риска прямых попаданий.

"Борьба продолжается", – короткая резюмеция в Генштабе.

Дефицит средств перехвата баллистических ударов

Особенно острым вызовом остаются удары баллистическим вооружением, которое враг активно наносил по гражданским объектам в течение месяца. Силы обороны нуждаются в увеличении количества современных средств борьбы с баллистическим оружием и продолжают интегрировать многоуровневую систему обнаружения угроз.

Как уже сообщалось на нашем сайте, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что перехват баллистических ракет затрудняется постоянным дефицитом ракет PAC-3 для комплексов Patriot.

При этом Игнат отмечал, что ракет для системы "Патриот", израсходованных в Иране, хватило бы Украине на несколько лет.