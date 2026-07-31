Генштаб проводит проверки во всех СОУ: прекращено ли пополнение штурмовых полков

Генеральный штаб ВСУ проводит комплексную проверку методов работы и подходов к укомплектованию личным составом во всех Силах обороны Украины, в частности в штурмовых полках. При этом решение о запрете их пополнения новыми военнослужащими пока не принималось.

Об этом hromadske сообщил источник в Генеральном штабе ВСУ.

Что известно о проверках во всех Силах Обороны?

По словам собеседника издания, официально никаких запретов на пополнение личного состава нет.

Официально никаких запретов нет. Проводится комплексная проверка подходов к укомплектованию подразделений. Во время проверки некоторые процессы приостановлены, и некоторым кажется, что пополнение остановлено. Однако это не так. Еще свое слово должны сказать правоохранительные ведомства,

– отметил источник.

Накануне ряд СМИ сообщил, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый якобы издал распоряжение о временной приостановке пополнения штурмовых полков Сухопутных войск новыми военнослужащими.

Впрочем, по информации источника в Генштабе, в настоящее время проводится проверка подходов к комплектованию подразделений, а окончательные решения относительно возможных ограничений еще не приняты.

Напомним, ранее начальник отдела по связям с общественностью 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Алексей Братущак сообщил Суспильному, что пополнение подразделения новобранцами в настоящее время приостановлено. По словам военного, Генеральный штаб начал проверку комплектования воинских частей и того, насколько справедливо распределяется личный состав между подразделениями ВСУ.