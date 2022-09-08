Генеральный штаб у нас очень креативный, – Подоляк пояснил, что является ключевым в контрнаступлении ВСУ

Отрадные новости поступают к нам из освобожденных украинских городов то в Херсонской, то в Харьковской области. По словам Михаила Подоляка, украинское наступление не сосредоточено в одном месте, а продолжается одновременно на многих участках.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он также отметил, что ВСУ наступают на 10 или 20 направлениях, это тактика "тысячи порезов". Это нужно для того, чтобы минимизировать свои потери.

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Наш Генеральный штаб очень креативный и крайне профессиональный, они активно анализируют события по всем направлениям, у нас очень хорошие данные от разведки о передвижении резерва и постоянных передислокаций тех или иных российских частей,

– говорит Подоляк.

По его словам, руководство видит, где больше оружия, а где меньше. "Для нас контрнаступление выглядит немного шире, это не конкретная атака только на Харьковском направлении или на Херсонском", – добавляет он.

Ключевое в контрнаступлении Украины – интенсификация обстрелов именно логистического обеспечения врага,

– отмечает советник Ермака.

По его словам, к сожалению, нам пока не хватает немного накопленного оружия, если бы его было больше, то мы еще эффективнее освобождали свою территорию.

"Но нужно понимать, что нет конкретного направления, где мы консолидировали все наши силы", – резюмирует Михаил Подоляк.

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