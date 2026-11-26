Там базируются Су-34: Силы обороны "Нептунами" поразили российский аэродром и не только
Силы обороны Украины в ночь на 26 ноября провели атаку на аэродром Мариновка и нефтяную станцию в Башкортостане. Один из объектов расположен на расстоянии более 1000 километров от украинской границы.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Атака на аэродром "Мариновка"
Удар по военному аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области нанесли подразделения ракетных войск из берегового ракетного комплекса "Нептун" ВМС.
На этой авиабазе дислоцируются вражеские бомбардировщики Су-34, с которых захватчики регулярно сбрасывают управляемые авиабомбы на украинские города и позиции фронта.
Пока точные результаты огневого поражения и степень разрушений аэродромной инфраструктуры уточняются специалистами.
Поражение нефтяного узла в Башкортостане
Параллельно Силы обороны атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию Субханкулово. Этот логистический объект компании "Транснефть" обеспечивает перекачку сырья из Западной Сибири и Башкортостана на нефтеперерабатывающие предприятия.
На территории промышленной площадки зафиксировано прямое попадание в нефтяной резервуар, после чего вспыхнул масштабный пожар.
В военном командовании подчеркнули, что реализуют гарантированное 51 статьей Устава ООН право на самооборону. Силы обороны планируют и дальше системно подрывать военно-экономический потенциал врага.
Напомним, 25 ноября Силы обороны поразили военный аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России, повредив самолеты МиГ-31 и Су-34.
Кроме того, той же ночью под массированным ударом беспилотников находилась нефтяная инфраструктура Самарской области, в том числе заводы в Сызрани, Новокуйбышевске и линейная производственно-диспетчерская станция Самара.