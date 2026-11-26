Силы обороны Украины в ночь на 26 ноября провели атаку на аэродром Мариновка и нефтяную станцию в Башкортостане. Один из объектов расположен на расстоянии более 1000 километров от украинской границы.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Атака на аэродром "Мариновка"

Удар по военному аэродрому "Мариновка" в Волгоградской области нанесли подразделения ракетных войск из берегового ракетного комплекса "Нептун" ВМС.

На этой авиабазе дислоцируются вражеские бомбардировщики Су-34, с которых захватчики регулярно сбрасывают управляемые авиабомбы на украинские города и позиции фронта.

Пока точные результаты огневого поражения и степень разрушений аэродромной инфраструктуры уточняются специалистами.

Поражение нефтяного узла в Башкортостане

Параллельно Силы обороны атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию ​​Субханкулово. Этот логистический объект компании "Транснефть" обеспечивает перекачку сырья из Западной Сибири и Башкортостана на нефтеперерабатывающие предприятия.

На территории промышленной площадки зафиксировано прямое попадание в нефтяной резервуар, после чего вспыхнул масштабный пожар.

В военном командовании подчеркнули, что реализуют гарантированное 51 статьей Устава ООН право на самооборону. Силы обороны планируют и дальше системно подрывать военно-экономический потенциал врага.

Напомним, 25 ноября Силы обороны поразили военный аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России, повредив самолеты МиГ-31 и Су-34.

Кроме того, той же ночью под массированным ударом беспилотников находилась нефтяная инфраструктура Самарской области, в том числе заводы в Сызрани, Новокуйбышевске и линейная производственно-диспетчерская станция Самара.