Генералы пытаются объяснить Путину, что до 9 мая потеряют боеспособность армии, – эксперт

Кремль придумал новую дату "победы" для своих граждан – 9 мая. Российские генералы пытаются убедить Путина, что к этому времени они могут потерять боеспособность армии РФ.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала.

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По его словам, генералы до 9 мая выйдут на результат того, что не победят в войне, а потеряют боеспособность своей армии.

Уже раздаются листовки в некоторых кабинетах генерального штаба ВС России. Они пытаются довести до Владимира Путина, что могут до 9 мая потерять всю боеспособную часть армии России,

– рассказал Олег Жданов.

По мнению военного эксперта, есть вероятность того, что Россия не пойдет на вторую волну наступления на Донбассе, если они осознают реальную угрозу потери боеспособности части армии.

"Но это несет угрозу нам. Если они втянут нас в переговорный процесс, то мы можем остаться на тех позициях, на которых остановится активная фаза боевых действий", – уверен Олег Жданов.

Он отмечает, что не следует переходить к переговорам без военного разгрома на поле боя и без освобождения наших территорий военным путем или путем требования к РФ вывести все войска, иначе мы проигрываем.

Что получит Россия до 9 мая: ответ Олега Жданова

Кстати, американская разведка считает, что Россия пересмотрела свою стратегию войны, чтобы сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины с датой 9 мая.

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