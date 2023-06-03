Событие произошло при поддержке Министерства цифровой трансформации и Министерства образования и науки в сотрудничестве с Product IT Foundation for Education. Конференция объединила более 1500 педагогов, активно внедряющих цифровые технологии в образование, сообщает 24 Канал.

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Состоялась первая масштабная конференция для преподавателей

В ходе панельной дискуссии спикеры обсудили направления сотрудничества государства, учебных заведений и продуктового ИТ-бизнеса для:

построения устойчивого партнерства в образовании,

экономического роста Украины

Соучредитель и СЕО Genesis Владимир Многолетний рассказал, что Genesis – это украинская компания, 90% сотрудников и руководителей которой с самого начала полномасштабного вторжения остаются в Украине.

Наше будущее, как и будущее большинства украинских компаний зависит от качества образования и уровня выпускников наших университетов. Чтобы конкурировать с крупнейшими мировыми лидерами, нужно иметь образование, уровень которого не уступает мировому. Я благодарен государству, которое инвестирует много времени и усилий в его развитие, но убежден, что компании также должны вкладываться в это направление.

– подчеркнул Многолетний.



Владимир Многолетний поблагодарил государство за развитие образования / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что пока в Украине идет война, мир не стоит на месте и активно развивается. Так что ценность человеческого капитала растет в разы.

"Именно поэтому разработать новый путь для образования – наш важный вызов и задачи. Сейчас вместе с командой Минобразования мы формируем эту стратегию. Основной акцент – на внедрении технологий и инноваций в образовании, цифровизации и дебюрократизации", – отметил Федоров.

По его словам, это позволит ввести более смелые и более быстрые изменения, чтобы:

украинские дети получили знания, соответствующие вызовам современности,

каждый талантливый украинец смог реализоваться дома в Украине.



Федоров рассказал о новом пути образования / Фото Валентины Полищук, 24

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В ходе дискуссии участники конференции также обсудили использование инновационных технологий в образовании для развития студентов и модернизации образовательного процесса.

Строя новую стратегию образования, мы подробно изучаем каждую деталь. Если мы изменяем минимальный элемент, мы оказываем эффект воздействия на миллионы. Вкладываемся в образование – имеем экономический эффект на всю страну. Наша цель – конкурентоспособное образование, которое даст максимум для каждого украинца,

– заявил заместитель министра образования и науки Украины Евгений Кудрявец.

По его словам, у бизнеса и образования много пространства для сотрудничества ради этой цели.



Состоялась масштабная конференция для педагогов / Фото Валентины Полищук, 24

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В событии также приняли участие представители студии онлайн-образования EdEra и ведущих украинских ЗВО, в частности:

КПИ имени Игоря Сикорского,

Национального университета "Киево-Могилянская академия",

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко,

Киевская школа экономики (KSE).

Конференция Innovating Education будет проходить ежегодно и станет площадкой для обмена опытом между бизнесом, учебными заведениями и государством для развития инновационной страны, где технологии и IT-образование играют ключевую роль.

Смотрите фото с первой конференции Innovating Education / Фото Валентины Полищук, 24

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