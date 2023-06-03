Подія відбулася за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки у співпраці з Product IT Foundation for Education. Конференція об'єднала понад 1500 освітян, які активно впроваджують цифрові технології в освіту, повідомляє 24 Канал.

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Під час панельної дискусії спікери обговорили напрями співпраці держави, закладів освіти та продуктового ІТ-бізнесу задля:

побудови сталого партнерства в освіті,

економічного зростання України.

Співзасновник і СЕО Genesis Володимир Многолєтній розповів, що Genesis – це українська компанія, 90% співробітників та керівників якої від початку повномасштабного вторгнення залишаються в Україні.

Наше майбутнє, як і майбутнє більшості українських компаній, залежить від якості освіти та рівня випускників наших університетів. Аби конкурувати з найбільшими світовими лідерами, потрібно мати освіту, рівень якої не поступається світовому. Я вдячний державі, яка інвестує багато часу та зусиль у її розвиток, але переконаний, що компанії також мають вкладатися у цей напрям,

– наголосив Многолєтній.



Володимир Многолєтній подякував державі за розвиток освіти / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що поки в Україні триває війна, світ не стоїть на місці й активно розвивається. Тож цінність людського капіталу росте в рази.

"Саме тому розробити новий шлях для освіти – наш важливий виклик і завдання. Зараз, разом із командою Міносвіти, ми формуємо цю стратегію. Основний акцент – на впровадженні технологій та інновацій в освіті, цифровізації та дебюрократизації", – зазначив Федоров.

За його словами, це дозволить впровадити сміливіші та швидші зміни, щоб:

українські діти здобули знання, які відповідають викликам сучасності,

кожен талановитий українець зміг реалізуватись вдома, в Україні.



Федоров розповів про новий шлях освіти / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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Під час дискусії учасники конференції також обговорили використання інноваційних технологій в освіті для розвитку студентів та модернізації освітнього процесу.

Будуючи нову стратегію освіти, ми детально вивчаємо кожну деталь. Якщо ми змінюємо мінімально елемент, маємо ефект впливу на мільйони. Вкладаємося в освіту – маємо економічний ефект на всю країну. Наша мета – конкурентоспроможна освіта, яка дасть максимум для кожного українця,

– заявив заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець.

За його словами, у бізнесу та освіти є багато простору для співпраці заради цієї мети.



Відбулася масштабна конференція для освітян / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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У події також взяли участь представники студії онлайн-освіти EdEra та провідних українських ЗВО, зокрема:

КПІ імені Ігоря Сікорського,

Національного університету "Києво-Могилянська академія",

Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Київської школи економіки (KSE).

Конференція Innovating Education відбуватиметься щороку та стане майданчиком для обміну досвідом між бізнесом, закладами освіти та державою задля розвитку інноваційної країни, де технології та ІТ-освіта відіграють ключову роль.

Дивіться фото з першої конференції Innovating Education / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

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