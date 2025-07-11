В Кремле придумали "гениальный" план, чтобы спасти демографию в России
- В России существуют серьезные демографические проблемы, которые Кремль пытается решить, в частности, через импорт рабочей силы из других стран.
- На фоне экономических трудностей и высоких военных расходов, в России закрывают роддома, что усложняет демографическую ситуацию.
- Существуют конфликты среди "башен Кремля" из-за различных интересов, особенно между экономическими потребностями и военными расходами.
- Власти планируют заместить сокращающееся, население, путем привлечения рабочих из КНДР, Индии и других стран.
В России огромные проблемы с демографической ситуацией. Для ее решения в Кремле придумали "гениальный" план.
Доктор экономических наук Игорь Липсиц рассказал 24 Каналу, что в России уже начинается конфликт между различными башнями Кремля.
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Какие конфликты происходят между башнями Кремля?
Липсиц отметил, что у каждой башни Кремля свой интерес. Ситуация в стране расшатывается. На форуме в Санкт-Петербурге Путин выступил с блестящей речью о развитии России, а через несколько дней начал говорить о проблемах в экономике России и рассказывать, что у них слишком большие военные расходы.
Башня, которая отвечает за экономику, начала очень громко кричать, что в стране беда и надо уменьшать военные расходы. Это становится заметно, потому что страну начинает расшатывать, порождается нестабильность, поэтому появляются такие голоса, которые начинают жаловаться,
– отметил доктор экономических наук.
Он продолжил, что на форуме в Санкт-Петербурге Путин рассказывал об отличных перспективах, чтобы в Россию пришли инвестиции из зарубежного бизнеса. Другие же рассказывали о проблемах и о том, что не имеют ни одного инвестиционного проекта.
Что в России назвали самой большой демографической проблемой?
По словам доктора экономических наук, в России закрывают роддома, и это происходит по решению Министерства здравоохранения. Оно живет в пределах бюджета, которое для него установило Министерство финансов России.
"Для минфина главные расходы – расходы на войну. Поэтому, на Министерство здравоохранения не остается ничего. Например, война стоит 13 триллионов в год, а весь бюджет Министерства здравоохранения – 1,4 триллиона, то есть, в 10 раз меньше", – отметил Липсиц.
Как он отметил, Министерство здравоохранения, исходя из этого, сокращает на местах лечебные учреждения. Впрочем страна огромная, и по российским дорогам в больницу областного центра даже здоровый не доедет.
Кем планируют заменить россиян в России?
Липсиц сказал, что раньше в России был странный термин "импортозамещение". А теперь начинается тенденция – "россиянозамещения". Россиян отправляют умирать в Украину, а вместо них завозят граждан других стран. Есть огромный план по гражданам КНДР – более 150 тысяч человек, но еще более странно – это 1 млн индусов.
Также везут людей из Бирмы, из стран Африки. То есть, россияне будут защищать страну, а вместо них будут работать представители более бедных менее развитых стран, которые готовы получать меньше. Они еще и не будут вмешиваться в политику,
– подчеркнул доктор экономических наук.
Он добавил, что это идеальная модель российского общества. Путин считает, что россияне должны погибнуть на войне. К этому все идет.