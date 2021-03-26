Гигантский контейнеровоз Ever Given в течение 3 дней блокирует Суэцкий канал. Перед тем, как судно село на мель, оно двигалось по довольно странной траектории. Пользователям сети она напомнила форму гениталий.

В фирме-операторе уже отреагировали на упреки пользователей интернета. Компания Evergreen Marine, которая отвечает за горе-контейнеровоз, объясняет такие неожиданные схемы движения "обычным совпадением".

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Эти маневры Ever Given выполнял перед тем, как зайти в сам Суэцкий канал.

Обнародовали фото судна со спутника

Источник: Space

Тем временем обнародовали впечатляющие кадры, снятые со спутника. На них видно, как контейнеровоз-гигант полностью перекрыл Суэцкий канал. А в импровизированной морской очереди ждут более 150 судов.

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Судно застряло поперек канала / Фото Space



Длина контейнеровоза – 400 метров / Фото Space



Суда, ждущие, чтобы попасть в канал / Фото Space

Что известно о блокировании Суэцкого канала