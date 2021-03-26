В форме гениталий: заметили странную схему движения судна, что заблокировало Суэцкий канал
Гигантский контейнеровоз Ever Given в течение 3 дней блокирует Суэцкий канал. Перед тем, как судно село на мель, оно двигалось по довольно странной траектории. Пользователям сети она напомнила форму гениталий.
Источник:New York Post
В фирме-операторе уже отреагировали на упреки пользователей интернета. Компания Evergreen Marine, которая отвечает за горе-контейнеровоз, объясняет такие неожиданные схемы движения "обычным совпадением".
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Эти маневры Ever Given выполнял перед тем, как зайти в сам Суэцкий канал.
Обнародовали фото судна со спутника
Источник: Space
Тем временем обнародовали впечатляющие кадры, снятые со спутника. На них видно, как контейнеровоз-гигант полностью перекрыл Суэцкий канал. А в импровизированной морской очереди ждут более 150 судов.
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Судно застряло поперек канала / Фото Space
Длина контейнеровоза – 400 метров / Фото Space
Суда, ждущие, чтобы попасть в канал / Фото Space
Что известно о блокировании Суэцкого канала
- Ever Given сел на мель 23 марта.
- Размеры контейнеровоза огромны: длина – 400 метров, а вес – 200 тысяч тонн.
- Судно шло из Китая в Нидерланды.
- Контейнеровоз пробуют сдвинуть с места буксиры, драгеры и спецтехника.
- Только за день блокирования канала происходит задержка доставки товаров на 9,6 миллиарда долларов.
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