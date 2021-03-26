У формі геніталій: користувачі помітили дивну схему руху судна, яке заблокувало Суецький канал
Гігантський контейнеровоз Ever Given протягом 3 днів блокує Суецький канал. Перед тим, як судно сіло на мілину, воно рухалось за досить дивною траєкторією. Користувачам мережі вона нагадала форму геніталій.
Джерело:New York Post
У фірмі-операторі вже відреагували на закиди користувачів інтернету.Компанія Evergreen Marine, яка відповідає за горе-контейнеровоз, пояснює такі неочікувані схеми руху "звичайним збігом".
До теми Судно спровокувало затор у Суецькому каналі: ціни на нафту зросли
Ці маневри Ever Given виконував перед тим, як зайти у сам Суецький канал.
Оприлюднили фото судна з супутника
Джерело: Space
Тим часом оприлюднили вражаючі кадри, зняті з супутника. На них видно, як контейнеровоз-гігант повністю перекрив Суецький канал. А у імпровізованій морській черзі чекають більше ніж 150 суден.
Цікаво Затори в Суецькому каналі через контейнеровоз Ever Given: меми та фотожаби
Судно застрягло поперек каналу / Фото Space
Довжина контейнеровоза – 400 метрів / Фото Space
Судна, що чекають, аби потрапити в канал / Фото Space
Що відомо про блокування Суецького каналу
- Ever Given сів на мілину 23 березня.
- Розміри контейнеровоза велетенські: довжина – 400 метрів, а вага – 200 тисяч тонн.
- Судно йшло з Китаю до Нідерландів.
- Контейнеровоз пробують зсунути з місця буксири, драгери та спецтехніка.
- Лише за день блокування каналу відбувається затримка доставки товарів на 9,6 мільярда доларів.
Поділитися новиною