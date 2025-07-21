Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска.

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Что заявил новый командующий Сухопутными войсками Шаповалов?

Новый командующий обратился к украинцам, боевым побратимам, друзьям и партнерам. Подчеркнул, что для него большая честь и чрезвычайная ответственность возглавить Сухопутные войска.

Геннадий Шаповалов заверил, что полностью осознает все вызовы этой должности. Также заявил о готовности к совместной работе в единой команде с каждым звеном государственной и военной вертикали.

Бригадный генерал отметил, что знает о проблемах и вызовах, с которыми каждый день сталкиваются Сухопутные силы, "не со слов". Вспомнил о своем опыте управления боевой бригадой, а с началом полномасштабной войны ОК "Юг" и оперативной группировкой войск "Таврия".

Новый командующий отметил, что глубоко понимает внутренние процессы, потребности личного состава и логику принятия решений на уровне подразделений и соединений. В то же время добавил, что его опыт работы с международными партнерами дает четкое понимание о совместимости, стандартов и обмен практиками, которые Украина способна масштабировать в пользу всех Сухопутных войск.

Шаповалов заявил, что сейчас одной из приоритетных задач является генерация войск. Речь идет о процессе формирования, подготовки и доукомплектования боевых частей и подразделений Сухопутных войск.

Я четко понимаю, что комплектация войска, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан. Ведь будущее Украины зависит от того, что происходит сейчас на фронте. Поэтому все наши усилия должны быть направлены на основное – сохранение самого факта существования нашего государства,

– подчеркнул командующий.

Также бригадный генерал констатировал, что война требует постоянного совершенствования и развития и в вопросах боевой подготовки. Она должна соответствовать тем реалиям, с которыми ежедневно сталкиваются защитники на фронте.

Внедрение современных методик, основанных на реальном боевом опыте, а также высокопрофессиональный инструкторско-преподавательский состав – также наш приоритет. Для меня принципиально важным является развитие всех без исключения составляющих Сухопутных войск: от пехоты и танковых подразделений до артиллерии, противовоздушной обороны и армейской авиации,

– отметил Шаповалов.

Добавил, что обеспечение современными технологиями и вооружением в условиях войны стало жизненной необходимостью, которая позволит Украине иметь преимущество над агрессором.

Особое внимание буду уделять развитию всего спектра беспилотных систем, а также современных средств связи и управления, что обеспечат нам преимущество над врагом,

– заявил командующий Сухопутными войсками.

Также обратился к военнослужащим Сухопутных войск, отметил, что они – сердце нашей обороны. Их героизм, профессионализм и преданность делу достойны наивысшего уважения.

Бригадный генерал отметил, что его обязанность – поддержка всех без исключения военнослужащих Сухопутных войск и обеспечение достойных условий прохождения службы.

Шаповалов констатировал, что победа зависит от единства усилий.

"Мы не существуем отдельно от общества. Успех армии возможен только в условиях тесного взаимодействия с гражданами, ветеранами, волонтерами, органами государственной власти, местным самоуправлением, международными партнерами", – отметил Шаповалов.

Подчеркнул, что только совместно сможем восстановить мир и защитить будущее Украины. Бригадный генерал отметил, что единство – самое сильное оружие в этой борьбе.

Готов к открытому диалогу, инициатив, предложений и конструктивной критики. Время требует от нас четких действий, эффективных решений и максимальной концентрации на главном – укреплении войска, которое сегодня держит линию обороны страны,

– заявил новый командующий.

Заметим, Геннадия Шаповалова назначили на должность командующего Сухопутными войсками после того, как Михаил Драпатый подал в отставку.