Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сухопутні війська.

Читайте також Командувачем Сухопутних військ ЗСУ став Геннадій Шаповалов: що про нього відомо

Що заявив новий командувач Сухопутних військ Шаповалов?

Новий командувач звернувся до українців, бойових побратимів, друзів і партнерів. Наголосив, що для нього велика честь і надзвичайна відповідальність очолити Сухопутні війська.

Геннадій Шаповалов запевнив, що повністю усвідомлює всі виклики цієї посади. Також заявив про готовність до спільної роботи в єдиній команді з кожною ланкою державної та військової вертикалі.

Бригадний генерал зазначив, що знає про проблеми та виклики, з якими кожного дня стикаються Сухопутні сили, "не зі слів". Згадав про свій досвід управління бойовою бригадою, а з початком повномасштабної війни ОК "Південь" і оперативним угрупованням військ "Таврія".

Новий командувач зазначив, що глибоко розуміє внутрішні процеси, потреби особового складу й логіку ухвалення рішень на рівні підрозділів і з'єднань. Водночас додав, що його досвід роботи з міжнародними партнерами дає чітке розуміння про сумісність, стандарти й обмін практиками, які Україна здатна масштабувати на користь усіх Сухопутних військ.

Шаповалов заявив, що наразі одним з пріоритетних завдань є генерація військ. Йдеться про процес формування, підготовки й доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ.

Я чітко розумію, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян. Адже майбутнє України залежить від того, що відбувається зараз на фронті. Тому всі наші зусилля мають бути спрямовані на основне – збереження самого факту існування нашої держави,

– наголосив командувач.

Також бригадний генерал констатував, що війна вимагає постійного вдосконалення та розвитку й у питаннях бойової підготовки. Вона має відповідати тим реаліям, з якими щодня стикаються захисники на фронті.

Впровадження сучасних методик, які ґрунтуються на реальному бойовому досвіді, а також високопрофесійний інструкторсько-викладацький склад – також наш пріоритет. Для мене принципово важливим є розвиток усіх без винятку складових Сухопутних військ: від піхоти й танкових підрозділів до артилерії, протиповітряної оборони та армійської авіації,

– зазначив Шаповалов.

Додав, що забезпечення сучасними технологіями та озброєнням в умовах війни стало життєвою необхідністю, яка дозволить Україні мати перевагу над агресором.

Особливу увагу приділятиму розвитку всього спектру безпілотних систем, а також сучасних засобів зв'язку та управління, що забезпечать нам перевагу над ворогом,

– заявив командувач Сухопутних військ.

Також звернувся до військовослужбовців Сухопутних військ, наголосив, що вони – серце нашої оборони. Їхній героїзм, професіоналізм і відданість справі гідні найвищої поваги.

Бригадний генерал зазначив, що його обов'язок – підтримка всіх без виключення військовослужбовців Сухопутних військ і забезпечення гідних умов проходження служби.

Шаповалов констатував, що перемога залежить від єдності зусиль.

"Ми не існуємо окремо від суспільства. Успіх армії можливий лише за умов тісної взаємодії з громадянами, ветеранами, волонтерами, органами державної влади, місцевим самоврядуванням, міжнародними партнерами", – зазначив Шаповалов.

Підкреслив, що тільки спільно зможемо відновити мир і захистити майбутнє України. Бригадний генерал зазначив, що єдність – найсильніша зброя у цій боротьбі.

Готовий до відкритого діалогу, ініціатив, пропозицій і конструктивної критики. Час вимагає від нас чітких дій, ефективних рішень і максимальної концентрації на головному – зміцненні війська, яке сьогодні тримає лінію оборони країни,

– заявив новий командувач.

Зауважимо, Геннадія Шаповалова призначили на посаду командувача Сухопутних військ після того, як Михайло Драпатий подав у відставку.