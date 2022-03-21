Геноцид против гражданского населения: оккупанты разбрасывают кассетные мины
Источник:Центр противодействия дезинформации
Российские оккупанты продолжают геноцид против гражданского населения. Теперь, кроме обстрелов жилых кварталов "градами" и "смерчами", оккупанты разбрасывают коварные кассетные мины.
Одной из таких мин-ловушек является противопехотная фугасная мина ПФМ-1 "Лепесток". Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.
Внимание ВСУ уничтожили 4 из 10 армий России: 5 авиаполков, 11 батальонов танков и 34 бронебатальона
Обычно эти мины зелёного цвета. По размеру они такие: длина 12 – 14 сантиметров, ширина 5 – 6 сантиметров.
Чем угрожают человеку
Если человек наступил на такую мину, а именно на датчик – происходит взрыв. Это повреждает нижнюю конечность.Внимание! По данным ООН, чаще всего от неразорвавшихся мин, которые были упакованы в кассетные бомбы, страдают мирные жители и особенно дети, которых привлекает яркий цвет боеприпасов и необычная форма пластикового корпуса.
Что делать, если нашли подозрительный предмет
- Ни в коем случае не трогайте его.
- Немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102).
- Предупредите прохожих о возможной опасности.
- Отойдите подальше от подозрительного предмета.
- Дождитесь приезда специалистов и укажите расположение подозрительного предмета.
Также не трогайте оставленные игрушки, рюкзаки и другие вещи, которые сначала могут показаться обычными.