Геноцид против гражданского населения: оккупанты разбрасывают кассетные мины

Российские оккупанты продолжают геноцид против гражданского населения. Теперь, кроме обстрелов жилых кварталов "градами" и "смерчами", оккупанты разбрасывают коварные кассетные мины.

Одной из таких мин-ловушек является противопехотная фугасная мина ПФМ-1 "Лепесток". Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

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Обычно эти мины зелёного цвета. По размеру они такие: длина 12 – 14 сантиметров, ширина 5 – 6 сантиметров.

Чем угрожают человеку

Если человек наступил на такую ​​мину, а именно на датчик – происходит взрыв. Это повреждает нижнюю конечность.

Что делать, если нашли подозрительный предмет

Ни в коем случае не трогайте его. Немедленно сообщите об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или полиции (102). Предупредите прохожих о возможной опасности. Отойдите подальше от подозрительного предмета. Дождитесь приезда специалистов и укажите расположение подозрительного предмета.

По данным ООН, чаще всего от неразорвавшихся мин, которые были упакованы в кассетные бомбы, страдают мирные жители и, которых привлекает яркий цвет боеприпасов и необычная форма пластикового корпуса.

Также не трогайте оставленные игрушки, рюкзаки и другие вещи, которые сначала могут показаться обычными.